La llegada de un nuevo frente este viernes activará un cambio marcado en el tiempo. Según la Aemet, “la llegada de un nuevo frente este viernes dejará cielos nubosos con chubascos generalizados”, un escenario que afectará a casi toda España. El organismo ya anticipa tormentas y episodios de granizo en Galicia.

La previsión incluye bajadas de temperatura, nieblas densas y rachas fuertes de viento en zonas del norte. Este nuevo frente se combinará con la inestabilidad prevista para la tarde, con lluvias en el noreste de Cataluña y tormentas en el interior.

Además, la Aemet publicó esta semana datos climáticos extremos del mes de octubre, subrayando el fuerte contraste térmico del país: desde los “37,6 ºC” en Coín hasta los “6,6 grados bajo cero” en el Pirineo leridano.

Fuente: EFE Javier Cebollada

Galicia afronta el impacto más fuerte: lluvias, tormentas y granizo

Galicia será la región más afectada por este nuevo frente, con chubascos “generalizados, localmente persistentes y fuertes en el litoral occidental, donde habrá tormentas y granizo ocasional”. La cota de nieve se situará en 1400 metros.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas subirán ligeramente. El viento soplará con intensidad durante la madrugada, con “rachas muy fuertes”, aunque girará a flojo por la mañana.

El episodio se suma a un mes de octubre marcado por las lluvias extremas en el norte, entre ellas los “174,8 litros por metro cuadrado” registrados en Tortosa en un solo día.

El norte peninsular: nieblas, nieve en montaña y descensos térmicos

El nuevo frente dejará cielos muy nubosos en Asturias, Cantabria, el País Vasco y Castilla y León. En Cantabria, los chubascos serán “especialmente fuertes en el norte” con una cota de nieve en 1800 metros.

Navarra también verá un descenso notable en los termómetros, con chubascos “más probables a partir de mediodía” y vientos del noroeste al final del día.

En el Pirineo, octubre ya dejó uno de los valores más extremos: la temperatura mínima de “6,6 grados bajo cero” registrada en Cap de Vaquéira.

Una fuerte tormenta se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas Fuente: Archivo

Centro y Mediterráneo: lluvias en Madrid, tormentas en Aragón y cambios en Valencia

La Comunidad de Madrid tendrá cielo “nuboso” con nieblas y lluvias por la tarde, además de descensos generalizados de temperatura. En Aragón, los chubascos llegarán acompañados de tormenta desde la tarde.

La Comunidad Valenciana verá un aumento de la nubosidad con “chubascos, ocasionalmente con tormenta”. En Murcia y Baleares, el panorama será más estable, aunque con bajadas de temperatura.

En Casas do Porto, Galicia, octubre dejó otro récord: la precipitación mensual máxima alcanzó “368,2 litros por metro cuadrado”.