Reforma en la Ley de Vivienda: el Gobierno ultima un decreto para prorrogar los contratos de alquiler

El Gobierno de coalición encara una semana clave para cerrar el nuevo real decreto ley de vivienda. Desde Sumar aseguraron que las negociaciones avanzan con los socios parlamentarios y confían en alcanzar los apoyos necesarios para que la iniciativa sea aprobada en el Consejo de Ministros y, posteriormente, convalidada en el Congreso.

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, afirmó que existe “margen para el acuerdo” con los grupos parlamentarios sobre el texto que ultiman junto al PSOE. Según explicó, el objetivo es que el decreto quede listo para su aprobación en la reunión del Consejo de Ministros de la próxima semana.

¿Qué medidas incluirá el nuevo decreto de vivienda?

Urtasun sostuvo que las conversaciones avanzan de manera positiva tanto con el socio de Gobierno como con las fuerzas que podrían respaldar la norma en el Congreso. El optimismo llega después de que el anterior decreto de vivienda fracasara en abril tras el rechazo de partidos como Junts.

Imagen de archivo del portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Entre las medidas que Sumar considera prioritarias figura la prórroga de los contratos de alquiler, una iniciativa que el espacio político califica como “imprescindible”. Además, el ministro confirmó que están dispuestos a incorporar algunas propuestas planteadas por Junts, entre ellas bonificaciones fiscales para los propietarios que reduzcan el precio de los alquileres.

¿Qué postura mantiene Podemos frente al proyecto?

El respaldo de Podemos continúa siendo una de las principales incógnitas para la convalidación del decreto. La formación reiteró que no votará a favor si el texto incorpora incentivos fiscales para los propietarios, al considerar que se trataría de “regalos fiscales a los rentistas”.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, este lunes en Madrid. Fuente: EFE Maria Aguilella Pardo

Además, el partido exige que el Gobierno apruebe de forma simultánea una nueva moratoria de los desahucios. Su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, advirtió que, sin esas dos condiciones, el decreto no contará con el voto favorable de Podemos, aunque dejó abierta la posibilidad de una abstención, un escenario que podría facilitar la aprobación definitiva de la norma en el Congreso.