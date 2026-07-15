Se aproxima una “lluvia de sangre”: 24 horas de tormentas con granizo, fuertes lluvias y ráfagas de viento podrían teñir el cielo de rojo

España afronta una jornada marcada por dos fenómenos que pueden coincidir en varias zonas del sureste: la llegada de calima , una masa de polvo sahariano en suspensión, y el desarrollo de tormentas intensas. Cuando ambos eventos se combinan, pueden dar lugar a la llamada “lluvia de sangre”, un fenómeno que deja gotas de agua teñidas de tonos rojizos o marrones sobre coches, ventanas y calles.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé la presencia de calima en el tercio oriental de la península y Baleares, además de tormentas con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia. Al mismo tiempo, el calor continuará con temperaturas de hasta 42 °C en el valle del Ebro y el prelitoral valenciano.

La coincidencia entre el polvo en suspensión y las lluvias genera las condiciones necesarias para que se produzca este llamativo fenómeno meteorológico, que suele repetirse durante los episodios de intrusión de aire sahariano.

¿Qué es la calima y por qué llega a España?

La calima es un fenómeno atmosférico que consiste en la presencia de partículas muy finas de polvo y arena en suspensión, transportadas principalmente desde el desierto del Sahara por las corrientes de aire. Cuando estas masas alcanzan la península ibérica y Baleares, reducen la visibilidad, vuelven el cielo más opaco y pueden deteriorar la calidad del aire.

Además del impacto sobre la atmósfera, la calima puede provocar molestias en personas con enfermedades respiratorias. Su efecto más llamativo aparece cuando coincide con precipitaciones, ya que las gotas de lluvia arrastran el polvo hasta el suelo.

Ese proceso origina la denominada lluvia de sangre, un fenómeno que no implica ningún riesgo extraordinario, sino que debe su nombre al color rojizo o marrón que adquiere el agua al mezclarse con los minerales presentes en el polvo sahariano.

¿Dónde se espera la calima y la posible lluvia de sangre?

Según la previsión de la AEMET, la calima estará presente este miércoles en el tercio oriental de la península y Baleares. También se espera polvo en suspensión en la Región de Murcia y en la vertiente mediterránea de Andalucía.

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Las tormentas más intensas podrían desarrollarse en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia, donde existe riesgo de fuertes rachas de viento y granizo. Si las precipitaciones coinciden con la presencia de polvo sahariano, podrán registrarse episodios de lluvia de sangre en esas zonas.

La jornada estará además marcada por un episodio de calor extremo. Aragón y la Comunidad Valenciana permanecerán en alerta roja por altas temperaturas, mientras que otras comunidades continuarán bajo avisos por máximas que oscilarán entre los 38°C y los 42°C, especialmente en el valle del Ebro, el prelitoral valenciano, el valle del Guadalquivir y Mallorca.