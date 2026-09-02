Se acerca el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

Este miércoles, además de una dana en el suroeste peninsular de España, una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión afectará a buena parte de la península y Baleares, provocando un ascenso de las temperaturas hasta alcanzar valores muy elevados para la época del año.

Las noches serán también muy cálidas, el nivel de peligro de incendios aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos y podrán darse tormentas vespertinas secas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados salvo en el Estrecho, litoral de Alborán, Ceuta y Melilla, donde se esperan cielos con nubes bajas y alguna llovizna aislada.

Asimismo, se esperan nubes bajas matinales en regiones del norte peninsular, con tendencia a despejar, mientras que por la tarde se formarán nubes de evolución en interiores del tercio oriental, con posibilidad de alguna tormenta, sin descartar que vayan acompañadas de precipitaciones, rachas de viento muy fuertes o granizo en el sistema Ibérico, este de Castilla-La Mancha y sierras del sureste.

Este miércoles, ascenso generalizado de temperaturas en península y Baleares. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará la temperatura en España?

El ascenso de los termómetros será generalizado, de forma menos acusada en los litorales, y con valores cercanos a los 36ºC en valles de la mitad sur peninsular y alcanzando los 39ºC en el valle del Guadalquivir, mientras que en el valle del Ebro, depresiones del nordeste peninsular e interior de Mallorca rondarán los 35ºC.

Las mínimas también subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios, con noches tropicales sin bajar de 20 grados en litorales mediterráneos, depresiones del noreste y zonas bajas de Andalucía; en Canarias, las temperaturas descenderán ligeramente.

El viento será flojo y variable en el interior peninsular y brisas en el Mediterráneo, con levante moderado en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, con posibles rachas muy fuertes, mientras que en el Cantábrico soplará del este, flojo y, en Canarias, el alisio podrá venir con intervalos fuertes.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Lluvias fuertes

Andalucía: probables tormentas con chubascos fuertes, granizo y rachas muy fuertes en las sierras orientales.

Aragón: probabilidad de chubascos o tormentas fuertes por la tarde al este del Sistema Ibérico.

Castilla-La Mancha: posibles lluvias o chubascos tormentosos por la tarde en el cuadrante suroriental, con riesgo de rachas muy fuertes.

Comunidad Valenciana: probables chubascos o tormentas vespertinas en el interior de Castellón.

Región de Murcia: posibles chubascos y tormentas en el noroeste, con posibilidad de granizo y rachas fuertes.

Cataluña: posibles chubascos vespertinos en el Pirineo oriental.

Este miércoles, ascenso generalizado de temperaturas en península y Baleares. (Fuente: Shutterstock).

Lluvias débiles

Cantabria: nubosidad de retención en zonas de montaña, aunque sin previsión destacada de precipitaciones.

País Vasco: predominio de tiempo poco nuboso o despejado, sin lluvias destacadas.

Navarra: nubes bajas y nieblas en el tercio norte, sin precipitaciones relevantes.

Asturias: nubosidad baja, brumas y nieblas, especialmente en el litoral, pero sin lluvias destacadas.

Galicia: nubes bajas, brumas y nieblas, especialmente en el norte, sin precipitaciones destacadas.

Canarias: nubosidad en el norte de las islas montañosas, aunque tenderá a abrir durante el día.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?