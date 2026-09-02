En la apertura de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,47 euros y registran un volumen de 55840 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,27% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo alcista (6 sesiones al alza y 4 a la baja), con una racha de subidas en la primera mitad, luego mayor volatilidad, dos descensos consecutivos y un cierre en recuperación.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se situó en 6.81%, mientras que su volatilidad anual fue del 20.48%. Dado que 6.81% es menor que 20.48%, esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos los gastos, la ganancia final es de 967.50M, lo que se traduce en un fondo de inversión significativo.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional aseguradora española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Majadahonda (Madrid) y presencia internacional, con posiciones destacadas en España y Latinoamérica.

Su actividad es el seguro y reaseguro; “produce” pólizas y servicios financieros (vida, no vida: auto, hogar, salud y empresas), además de gestión de activos, pensiones y asistencia. Datos de interés: fundada en 1933, cuenta con MAPFRE RE, Global Risks y la Fundación MAPFRE.

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