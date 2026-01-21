Se acerca la “luz zodiacal”, el fenómeno astronómico más mágico del cielo nocturno: cuándo observarlo desde el país. (Fuente: archivo).

Un cono de luz tenue, casi etéreo, comienza a llamar la atención de los aficionados a la astronomía cada año a finales del invierno. Se trata de la luz zodiacal, un fenómeno poco conocido pero fascinante que puede observarse a simple vista bajo cielos oscuros y despejados.

A menudo confundida con el resplandor urbano o con un crepúsculo que se resiste a desaparecer, la luz zodiacal no tiene origen atmosférico. Por el contrario, es una manifestación directa de la interacción entre la luz del Sol y el polvo que circula por el Sistema Solar, lo que la convierte en una de las postales más sutiles del cielo nocturno.

¿Qué es la luz zodiacal y cómo se ve en el cielo?

La luz zodiacal es una pirámide difusa de luz que se eleva sobre el punto de salida o de puesta del Sol, siguiendo la línea de la eclíptica, el recorrido aparente del Sol por las constelaciones del zodiaco. Precisamente de allí proviene su nombre. Se la conoce popularmente como “falso amanecer” o “falso crepúsculo”, ya que puede aparecer poco antes del alba o tras el atardecer.

Según ha explicado la plataforma Starwalk.space, este resplandor no se origina en la atmósfera terrestre, sino que se produce cuando la luz solar se refleja en granos de polvo interplanetario concentrados en el plano del Sistema Solar. Bajo cielos realmente oscuros, puede llegar a parecerse a las zonas más tenues de la Vía Láctea, aunque se distingue por su forma triangular característica.

Desde la NASA han señalado que muchas personas han visto la luz zodiacal sin reconocerla, ya que su brillo es bajo y delicado. No forma haces definidos ni compite con estrellas o planetas, sino que se presenta como un resplandor suave que se desvanece gradualmente en la oscuridad. La contaminación lumínica y la luz de la Luna pueden ocultarla con facilidad.

La "luz zodiacal" es una pirámide de luz por encima del punto de salida o puesta del sol. Bill Dunford

¿Cuándo puede verse la luz zodiacal desde España?

En el hemisferio norte, y por lo tanto en España, la mejor época para observar la luz zodiacal es entre finales de febrero y principios de mayo, con un máximo de visibilidad en torno al equinoccio de marzo. Durante este período, el fenómeno aparece tras la puesta del Sol en el horizonte occidental y puede observarse durante aproximadamente una hora.

De acuerdo con Starwalk.space, el llamado “falso crepúsculo vespertino” comienza unos 90 minutos después del atardecer, siempre que el cielo esté despejado y libre de contaminación lumínica. Los expertos recomiendan alejarse de las ciudades y evitar noches con Luna brillante para aumentar las probabilidades de observación.

La NASA coincide en que los días cercanos a los equinoccios ofrecen las mejores condiciones, ya que la inclinación de la eclíptica respecto al horizonte favorece la visibilidad del cono luminoso. Por eso, las semanas de marzo son ideales para intentar captar este fenómeno desde territorio español, especialmente en zonas rurales o costeras con cielos oscuros.

La "luz zodiacal" tendrá mayor visibilidad en torno al equinoccio de marzo. (Fuente: Freepik).

¿Dónde observar este tipo de fenómenos en el país?

Desde National Geographic han recomendado los siguientes espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica: