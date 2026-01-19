Un cometa se aproxima a la Tierra: cuándo llega y cómo se verá desde el país. (Fuente: archivo).

El cielo de enero traerá un fenómeno astronómico destacado: el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) alcanzará su máximo brillo en enero de 2026. Se trata de uno de los cometas más relevantes del mes, con condiciones favorables para su detección mediante binoculares o telescopios pequeños.

Según la plataforma Starwalk.space, este cometa, descubierto en 2024, reaparecerá tras haber permanecido oculto por el resplandor del Sol y será visible en el cielo vespertino, aunque siempre bajo sobre el horizonte. Las observaciones dependerán en gran medida de las condiciones del cielo y del equipo utilizado.

¿Cómo se verá el cometa C/2024 E1 (Wierzchos)?

Cerca de su perihelio, el 20 de enero, el cometa se ubicará a unos 22 grados del Sol, muy bajo sobre el horizonte suroeste. Bajo cielos oscuros, podría alcanzar un brillo estimado entre magnitud 5 y magnitud 9, según las previsiones. En el escenario más optimista, sería relativamente fácil de detectar con binoculares; en estimaciones más conservadoras, será necesario utilizar binoculares de mayor aumento o un telescopio modesto.

En ningún caso será visible a simple vista, por lo que se recomienda alejarse de la contaminación lumínica y contar con instrumental básico de observación astronómica.

¿Cuándo podrá verse desde la Tierra?

El 20 de enero de 2026, fecha clave del fenómeno, el cometa será visible principalmente desde el hemisferio sur, mientras que desde España y el resto del hemisferio norte no podrá observarse en ese momento debido a su posición en el cielo.

Aunque más adelante, cerca del 17 de febrero, volverá a ser observable desde ambos hemisferios, el evento central y más esperado ocurre en enero, cuando el cometa reaparece tras su paso cercano al Sol y ofrece su mejor oportunidad de observación desde el sur del planeta.

¿Cómo observar este tipo de fenómenos en España?

Para observarlo será necesario recurrir a binoculares de gran aumento o a un telescopio pequeño, siempre desde lugares con cielos oscuros y despejados, ya que su baja altura y la cercanía al Sol dificultarán la observación.

Desde National Geographic han recomendado observar estos fenómenos desde zonas alejadas de la contaminación lumínica o en espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica.

Los lugares más recomendados para contemplar estos eventos