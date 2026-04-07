Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los concursantes que aciertan las cifras ganadoras. Durante el lunes, 6 de abril de 2026, los números ganadores del sorteo fueron "06 19 24 34 40 42", el número complementario es el "28", el de reintegro el "5" y el Joker es "737008". La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con seis aciertos contó con "1" ganador que recibió un galardón de "607290.05" euros. En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 5035281 euros, de los cuales se entregaron 2769404.5 euros. El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro. Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera: El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades. Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un importe extra de 1 euro. Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos frecuentes para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda sin dudarlo.