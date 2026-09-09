Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del martes 8 de septiembre

Durante el martes, 8 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 32, 33, 35, 37, 38 y 39, la cifra complementaria es el 18 y el número de reintegro es el 7.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "12" ganadores con un premio de "94727.16" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "77203" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del martes, 8 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.736.311 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.302.485,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 12 ganadores y, por ello, el premio fue de 94727.16 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 77203 euros.

3.Cinco aciertos: 325 ganadores con un premio de 237,55 euros.

4.Cuatro aciertos: 5386 ganadores con un premio de 21,5 euros.

5.Tres aciertos: 73410 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 474062 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se efectúa de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el mensaje se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Establece un presupuesto y un límite de tiempo; evita perseguir pérdidas y haz pausas: jugar es ocio, no una fuente de ingresos.

Si el juego afecta tu bienestar o tus finanzas, busca ayuda: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.