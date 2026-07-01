En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 30 de junio

Durante el martes, 30 de junio de 2026,

Los números ganadores son 06 17 33 39 43 47, la cifra complementaria el 29 y el número de reintegro el 2.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 2 ganadores con un galardón de 93979.36 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del martes, 30 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 6.024.718 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.656.797,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores; por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 93979.36 euros.

3.Cinco aciertos: 99 ganadores con un premio de 949,29 euros.

4.Cuatro aciertos: 5434 ganadores con un premio de 25,94 euros.

5.Tres aciertos: 103942 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 600509 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el comunicado se realizará oficialmente en todos sus canales de comunicación.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se depositan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que estés dispuesto a perder; fija límites de tiempo y dinero y prioriza otras actividades para que el juego no desborde tu vida.

Si deja de ser divertido o sientes pérdida de control, busca apoyo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.