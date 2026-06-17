La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del martes 16 de junio

Durante el martes, 16 de junio de 2026,

Los números ganadores son 07 11 14 24 28 40, la cifra complementaria el 1 y el número de reintegro el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 1 ganador con un galardón de 158413.89 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

Para el sorteo del martes, 16 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.361.073 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.474.295,1 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 158413.89 euros.

3.Cinco aciertos: 101 ganadores con un premio de 784,23 euros.

4.Cuatro aciertos: 5866 ganadores con un premio de 20,25 euros.

5.Tres aciertos: 103543 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 533492 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido cambiar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de difusión.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, fija límites de dinero y tiempo, haz pausas y no persigas pérdidas.

Si el juego deja de ser entretenimiento, pide ayuda a tiempo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.