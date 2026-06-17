Tras una semana lluviosa | Cómo seguirá el clima en Buenos Aires en la segunda semana de abril. Foto (Archivo)

El tiempo en España durante este miércoles, 17 de junio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 17 de junio

El clima en España se caracterizará por la estabilidad en buena parte de la Península, debido a las altas presiones. En general, los cielos serán poco nubosos o despejados en Baleares, el sur y el tercio este, con posibilidades de nubes bajas en el norte y Cataluña durante la tarde.

Se prevén chubascos y tormentas fuertes en el interior este de Galicia y zonas cercanas. Las temperaturas máximas superarán los 35-36 grados en el suroeste y podrían llegar a los 40 en el Guadalquivir. Habrá viento flojo en el tercio oriental y Baleares, moderado en el sureste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Poco nuboso en Madrid, con nubes de evolución en la Sierra y posible chubasco tormentoso por la tarde; mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso y viento flojo variable, del sureste durante el día.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados con nubosidad de evolución en las sierras y posibles chubascos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso (13 grados) y máximas también en ligero ascenso, alcanzando hasta 40 grados en el litoral atlántico. Vientos flojos variables, con levante moderado a fuerte en el Estrecho y litoral mediterráneo oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña mostrará un cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes en los Pirineos y el norte de la Depresión Central, donde podrían ocurrir chubascos y tormentas por la tarde, localmente fuertes. Las temperaturas ascenderán, alcanzando máximas de 38 grados y mínimas de 16 grados, con vientos flojos que cambiarán a componente sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón se prevé un día con cielo poco nuboso o despejado, aunque en el sistema Ibérico y el Pirineo podría haber nubosidad de evolución diurna y chubascos aislados con tormenta por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 38 grados, con un aumento notable, especialmente en la depresión del Ebro. El viento será flojo, variando hacia sureste y sur en horas centrales y ocasionalmente moderado en la depresión del Ebro por la tarde.

El clima en Asturias será mayormente nuboso, con brumas y nieblas al amanecer y al anochecer. Se esperan chubascos y tormentas en el interior, especialmente en la Cordillera, donde podrían ser fuertes y con granizo. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 30 grados, con vientos flojos predominantes del este en la costa y del norte y nordeste en el interior.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado; en Menorca no se descarta niebla. Temperaturas sin cambios en Menorca y en ligero ascenso en el resto (máxima 34 °C y mínima 16 °C). Viento flojo del este y nordeste con brisas costeras.

Intervalos nubosos, con cielos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur de las islas montañosas. Temperaturas con pocos cambios, con máxima de 27 grados y mínima de 14 grados. Viento del norte, más intenso en vertientes expuestas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Predominará el cielo despejado en la Comunidad Valenciana, con mínimas de 16 °C y máximas de 34 °C y viento flojo variable que tenderá a este y sureste, con intervalos moderados en el sur de Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso al principio, aumentando a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna y habrá chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en el tercio norte y extremo occidental, donde podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 36 grados, con un ligero ascenso en las mínimas. El viento será variable y flojo, con intervalos moderados y probabilidad de rachas fuertes en zonas de tormenta.

El clima estará poco nuboso o despejado, aunque aumentará la nubosidad por la tarde, especialmente en el Sistema Ibérico y las montañas del oeste, donde se esperan chubascos dispersos y posibles tormentas aisladas. Habrá ligera calima en la mitad sur a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 37 grados y se registrará un viento flojo a moderado, con predominio del sureste y posibles rachas fuertes.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales y vientos flojos de levante, con temperaturas entre 19 y 25 grados.

En Melilla habrá cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, temperaturas sin cambios (máx. 27°C y mín. 21°C) y vientos flojos variables con predominio del norte.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevén intervalos nubosos con brumas y nieblas al amanecer y anochecer, chubascos y tormentas en la mitad sur, temperaturas máximas en aumento alcanzando los 35 grados y mínimas de 14, con vientos flojos variables.

El clima en La Rioja será poco nuboso con intervalos de nubes diurnas, probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde, con temperaturas entre 16 y 38 grados y viento variable.