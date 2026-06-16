En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 16 de junio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,41 euros, cifra que refleja una variación del -2,01% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esta tendencia sugiere un reforzamiento del valor de ambas monedas en relación al mercado.

La cotización de Ripple ha mostrado un comportamiento dispar: en la última semana subió 6.91%, indicando un repunte de corto plazo, mientras que en el último año cayó -57.9%, lo que implica una rentabilidad anual claramente negativa; en conjunto, la mejora reciente no compensa las pérdidas acumuladas y pone de relieve la elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 43.57%, es menor que la volatilidad anual del 55.90%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.