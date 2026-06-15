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La demanda de energía en España del martes registró la cifra de 11.512.513 MWh con respecto a los 11.401.636 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 87.76 euros a 98.31 euros el MWh.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 16 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 153,23 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|153.23 euros
|De 21:00 a 22:00
|149.9 euros
|De 23:00 a 24:00
|139.5 euros
|De 20:00 a 21:00
|133.37 euros
|De 7:00 a 8:00
|131.7 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 16 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 22,71 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|22.71 euros
|De 14:00 a 15:00
|23.75 euros
|De 15:00 a 16:00
|32.11 euros
|De 12:00 a 13:00
|36.91 euros
|De 16:00 a 17:00
|46.18 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|130.66
|De 1:00 a 2:00
|129.92
|De 2:00 a 3:00
|122.39
|De 3:00 a 4:00
|121.8
|De 4:00 a 5:00
|121.87
|De 5:00 a 6:00
|121.64
|De 6:00 a 7:00
|131.34
|De 7:00 a 8:00
|131.7
|De 8:00 a 9:00
|125.3
|De 9:00 a 10:00
|93.69
|De 10:00 a 11:00
|65.88
|De 11:00 a 12:00
|46.83
|De 12:00 a 13:00
|36.91
|De 13:00 a 14:00
|22.71
|De 14:00 a 15:00
|23.75
|De 15:00 a 16:00
|32.11
|De 16:00 a 17:00
|46.18
|De 17:00 a 18:00
|64.5
|De 18:00 a 19:00
|98.87
|De 19:00 a 20:00
|115.27
|De 20:00 a 21:00
|133.37
|De 21:00 a 22:00
|149.9
|De 22:00 a 23:00
|153.23
|De 23:00 a 24:00
|139.5
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y disminuir la necesidad de encender las lúces artificiales.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.