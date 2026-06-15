La demanda de energía en España del martes registró la cifra de 11.512.513 MWh con respecto a los 11.401.636 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 87.76 euros a 98.31 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 16 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 153,23 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 153.23 euros De 21:00 a 22:00 149.9 euros De 23:00 a 24:00 139.5 euros De 20:00 a 21:00 133.37 euros De 7:00 a 8:00 131.7 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 16 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 22,71 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 22.71 euros De 14:00 a 15:00 23.75 euros De 15:00 a 16:00 32.11 euros De 12:00 a 13:00 36.91 euros De 16:00 a 17:00 46.18 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 130.66 De 1:00 a 2:00 129.92 De 2:00 a 3:00 122.39 De 3:00 a 4:00 121.8 De 4:00 a 5:00 121.87 De 5:00 a 6:00 121.64 De 6:00 a 7:00 131.34 De 7:00 a 8:00 131.7 De 8:00 a 9:00 125.3 De 9:00 a 10:00 93.69 De 10:00 a 11:00 65.88 De 11:00 a 12:00 46.83 De 12:00 a 13:00 36.91 De 13:00 a 14:00 22.71 De 14:00 a 15:00 23.75 De 15:00 a 16:00 32.11 De 16:00 a 17:00 46.18 De 17:00 a 18:00 64.5 De 18:00 a 19:00 98.87 De 19:00 a 20:00 115.27 De 20:00 a 21:00 133.37 De 21:00 a 22:00 149.9 De 22:00 a 23:00 153.23 De 23:00 a 24:00 139.5

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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