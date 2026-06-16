En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 16 de junio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.063,27 euros. El valor de apertura refleja una variación del 384,89084 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que la demanda del Ethereum está aumentando, lo que podría reflejar un mayor interés de los inversores.

La cotización de Ethereum muestra una evolución mixta: en la última semana repuntó 6.96%, lo que sugiere un impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída del 60.41%, reflejando una rentabilidad anual negativa significativa. Este contraste evidencia alta volatilidad: el rebote reciente no compensa las pérdidas de largo plazo y la tendencia anual sigue siendo desfavorable para quienes mantuvieron la posición durante el año.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 32.72%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.63%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.