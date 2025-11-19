La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del martes 18 de noviembre

Durante el martes, 18 de noviembre de 2025,

Los números ganadores son 05, 16, 24, 28, 35, 42; la cifra complementaria el 8 y el número de reintegro el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "76296.86" euros.

Para el sorteo del martes, 18 de noviembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 4.994.278 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.373.426,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos: No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario: hubo 2 ganadores y el premio fue de 76296.86 euros. Cinco aciertos: 93 ganadores con un premio de 820,4 euros. Cuatro aciertos: 5070 ganadores con un premio de 22,57 euros. Tres aciertos: 90186 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro: 501680 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de comunicación.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se depositan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable fijar límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que ayuda a mantener el control y prevenir comportamientos compulsivos.

Si en algún momento sientes que la apuesta se está convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.