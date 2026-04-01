Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y quinielas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país. Para este viernes, 27 de marzo de 2026, el pozo acumulado alcanza a los 70 millones. Las cifras ganadoras del último sorteo son 13 27 28 41 62 y el 16 por el MegaBall. Asimismo, para aquellos han optado por activar el número multiplicador por un importe adicional, el Megaplier es el -1x. La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el martes, 31 de marzo de 2026 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái. Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería yescoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25. El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos. Expertos advierten sobre la importancia de establecer límites claros al jugar, ya que la falta de control puede llevar a la ludopatía. Se recomienda fijar un presupuesto y no excederlo, así como evitar el juego como una forma de escapar de problemas emocionales. Además, es fundamental informarse sobre los riesgos asociados al juego y buscar ayuda si es necesario. Para quienes necesiten apoyo, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.