El Estrecho de Gibraltar, ese paso marítimo icónico que separa Europa de África y conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico, podría desaparecer del mapa. Aunque no será en un futuro cercano, un estudio reciente publicado en la revista Geology revela que movimientos geológicos profundos podrían reconfigurar por completo el océano Atlántico oriental en millones de años. Esta noticia generó gran interés mundial, ya que el este paso no solo es clave para el comercio y la navegación internacional, sino que también representa un punto geológico de enorme relevancia. Según la investigación, un equipo de científicos de la Universidad de Lisboa y la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz utilizó un avanzado modelo computacional tridimensional para analizar la geología bajo el estrecho. Los resultados demuestran que el límite entre las placas tectónicas africana y euroasiática cambiará de manera significativa. Esta transformación desatará un proceso que podría remodelar el Atlántico oriental. Los expertos explican que una zona de subducción, originada en un océano en proceso de cierre como el Mediterráneo, puede propagarse hacia un océano que aún se encuentra en expansión, como el Atlántico. A partir de este punto, comenzará el reciclaje de la corteza terrestre en el Atlántico oriental. Este fenómeno marcaría el principio del cierre de este océano y daría paso a una nueva fase del ciclo de Wilson, el cual describe cómo los océanos nacen, se expanden y, eventualmente, empiezan a cerrarse. La Sociedad Geológica de Estados Unidos explicó en un comunicado que esta zona subducción en el arco de Gibraltar ya está activa, aunque atraviesa un proceso lento. “(Estos son) algunos de los fragmentos de corteza más antiguos de la Tierra, superresistentes y rígidos; si fueran más jóvenes, la placa subductora simplemente se rompería y la subducción se detendría”, destacó el geólogo João Duarte, autor principal y profesor de la Universidad de Lisboa. Aunque el estrecho de Gibraltar no desaparecerá de inmediato, el estudio subraya que estos cambios geológicos están en marcha en escalas de tiempo geológicas. El proceso no afectará a las generaciones actuales, pero representa un hallazgo clave para entender la evolución futura de la Tierra. Sin embargo, los geólogos ya imaginan un escenario donde el famoso paso entre Europa y África se cierra gradualmente: el Mediterráneo y el Atlántico verían alteradas sus dinámicas, con posibles impactos en corrientes marinas, climas regionales y la configuración de los continentes a largo plazo. Más allá de que el proceso haya comenzado, Duarte afirmó que las placas “son lo suficientemente resistentes como para sobrevivir, y por lo tanto se mueven muy lentamente”. Justamente, esta fase lenta se extenderá por unos 20 millones de años.