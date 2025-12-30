CABEZO DE TORRES (MURCIA), 28/12/2025.- Un viandante pasa junto a una carretera inundada en la población murciana de Cabezo de Torres este domingo tras las lluvias torrenciales registradas la pasada madrugada. EFE/Juan Carlos Caval

A fines de 2024 se aprobo uno de los cambios más recientes para el marco laboral al incorporar un nuevo derecho para los trabajadores ante situaciones climáticas extremas.

En medio de la tormenta Francis, con los antecedentes que dejo la DANA en Valencia el año pasado o, sin ir más lejos, las inundaciones que enfrento Andalucia la semana pasada, el Ministerio de Trabajo recordó que existe la posibilidad de contar con hasta cuatro días de ausencia pagada cuando no es posible desplazarse al lugar de trabajo por riesgo meteorológico.

Este permiso retribuido se activa cuando las condiciones del clima impiden realizar el trayecto sin peligro.

El objetivo de la medida es proteger la seguridad de los trabajadores cuando las condiciones climaticas pueden poner en juego el presentismo También busca evitar sanciones o pérdidas salariales cuando existen riesgos reales durante el desplazamiento.

¿Cuándo se puede faltar al trabajo por lluvia, frío, viento o calor?

El Ministerio de Trabajo y Economía Social explicó que el permiso se aplica “cuando se emite un aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas y dichas condiciones del clima impiden al trabajador realizar la ruta hacia el trabajo sin peligro”.

En esos casos, los empleados pueden disponer de “hasta cuatro días de permiso con cargo a la empresa”, según recordó el departamento en una publicación oficial. La medida se apoya en los avisos de la autoridad meteorológica y en la evaluación del riesgo real.

Trabajo subrayó que este derecho cobra especial relevancia tras episodios de lluvias intensas y temporales que provocaron el corte de carreteras, como ocurrió recientemente en la Comunidad Valenciana y otras zonas del Levante.

Qué obligaciones tienen las empresas ante el riesgo climático

Además del permiso retribuido, el Ministerio recordó que las empresas deben asumir responsabilidades claras . Trabajo insistió en la “obligación de las empresas de informar a sus trabajadores de los riesgos” asociados al desplazamiento.

El departamento también señaló que las compañías deben “adoptar medidas y dar instrucciones para interrumpir la actividad llegado el caso”. Estas acciones forman parte de la prevención de riesgos laborales ante fenómenos climáticos extremos.

La reforma laboral refuerza así la protección del trabajador. El foco está puesto en la seguridad y no en la productividad cuando existe un riesgo evidente.

El nuevo permiso climático que cambiará el Estatuto de los Trabajadores

El Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas climáticas en materia laboral y de prevención de riesgos. Entre ellas, destaca un nuevo permiso retribuido para blindar el derecho a ausentarse del trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticas.

La intención del Ministerio de Trabajo es modificar el Estatuto de los Trabajadores para incluir permisos climáticos. El texto garantizará “un permiso de 4 días remunerados” por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo.

Según se explicó, estos días serán prorrogables “hasta que desaparezcan las circunstancias que lo causaron”, es decir, hasta que deje de existir riesgo para el desplazamiento.

Qué pasa después de los cuatro días de ausencia pagada

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que a partir de esos cuatro días las empresas disponen de alternativas. “A partir de estos 4 días las empresas podrían ubicar a los trabajadores afectados en un ERTE o prorrogar el permiso”, señaló.

Díaz remarcó que este modelo se inspira en experiencias internacionales. “Por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos”, destacó en declaraciones a TVE.

La ministra aseguró que se trata de una novedad histórica. “Jamás ha habido un permiso climático en España. Pues hoy va a formar parte de nuestra legislación”, afirmó.

Los días no se recuperan y no habrá sanciones

Uno de los puntos centrales del permiso climático es que no será recuperable. La ministra aclaró que “los trabajadores no van a tener que devolver los días disfrutados por este permiso”.

Díaz explicó que los empleados contarán con “días fijados por ley, completamente retribuidos, con sus cotizaciones”. El esquema difiere de lo ocurrido durante la pandemia.

Además, los trabajadores que se acojan a este permiso no podrán ser sancionados. Tampoco podrán sufrir represalias por ejercer este derecho reconocido en la reforma laboral.