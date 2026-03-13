Carlos Martínez se convirtió en el rostro visible del PSOE para las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026. El actual alcalde de Soria da el salto a la política regional con el objetivo de romper cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular en la comunidad. Su candidatura representa una apuesta por el municipalismo y la gestión local probada, justo cuando la región se prepara para votar el próximo 15 de marzo. Nacido en Soria el 28 de junio de 1973, Carlos Martínez Mínguez es ingeniero técnico agrícola de formación. Se afilió al PSOE con poco más de veinte años y se define como un “convencido municipalista”. Su trayectoria demuestra que la política local puede ser la mejor escuela para proyectos de mayor alcance. Su primera experiencia en la gestión pública llegó en 1999, cuando entró como concejal en el Ayuntamiento de Soria y asumió áreas como Medio Ambiente y Festejos. Tras un periodo en la oposición, que compatibilizó con su labor como procurador en las Cortes de Castilla y León, logró la alcaldía en 2007. Desde entonces no ha abandonado el cargo: ha revalidado cuatro mayorías absolutas consecutivas en 2011, 2015, 2019 y 2023. Casi dos décadas de gobiernos estables en Soria avalan su perfil como gestor eficaz. A finales de 2024, Carlos Martínez tomó el relevo de Luis Tudanca como candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Desde el primer momento quiso marcar un perfil propio: “No soy sanchista ni tudanquista, soy socialista”, declaró. Su propuesta consiste en trasladar al ámbito autonómico el modelo de gestión que le ha funcionado en Soria. Los ejes centrales de su programa son la protección de los servicios públicos, la garantía de acceso a la vivienda y la lucha contra la despoblación, problemas estructurales de la comunidad. Frente al actual gobierno de PP y Vox, Martínez presenta su candidatura como la alternativa de progreso. Critica la gestión de la legislatura anterior, especialmente en políticas de igualdad y en el manejo de los incendios forestales. Su discurso busca conectar con los ciudadanos que demandan un cambio de rumbo tras casi cuarenta años de predominio conservador. Más allá de su labor local, Carlos Martínez ha desarrollado un perfil institucional internacional. Es miembro del Comité Europeo de las Regiones y de otros organismos vinculados a las autoridades locales. Incluso fue enviado especial para la Nueva Agenda Urbana ante Naciones Unidas, lo que demuestra su capacidad para proyectar la realidad soriana y castellano-leonesa en foros globales. Su exposición pública no ha estado exenta de polémica. En el verano de 2024 protagonizó un incidente mediático al subirse a un vehículo que simulaba un “papamóvil” durante las fiestas de un pueblo soriano y repartir “bendiciones” con una escobilla de baño. La organización Abogados Cristianos lo denunció por delito de odio y contra los sentimientos religiosos. La Audiencia Provincial archivó el caso y Martínez pidió disculpas públicamente, reconociendo que había sido una “torpeza” sin mala intención.