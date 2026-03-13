Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según establece el Decreto 1/2026 publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. En estos comicios se renovarán las Cortes de Castilla y León, el órgano legislativo de la comunidad, que estará integrado por 82 procuradores elegidos en las nueve provincias. La convocatoria llega tras el final ordinario de la legislatura. El actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, gobierna en minoría desde el verano de 2024. En esta cita electoral, varias formaciones presentan nuevos candidatos para disputar la presidencia de la Junta. El proceso electoral se rige por un sistema proporcional con circunscripciones provinciales. Cada provincia elige un número determinado de procuradores que integrarán el Parlamento autonómico. Entre las principales características del sistema destacan: Además, la campaña electoral tiene una duración de 15 días, desde el 27 de febrero hasta el 13 de marzo de 2026, mientras que la sesión constitutiva de las Cortes está prevista para el 14 de abril de 2026. Para participar en las elecciones autonómicas de Castilla y León es necesario cumplir con una serie de condiciones básicas: Los electores deben acudir a su mesa electoral asignada para emitir el voto. El actual presidente autonómico vuelve a encabezar la candidatura del Partido Popular y busca revalidar el cargo por tercera vez consecutiva. El Partido Socialista Obrero Español afronta estas elecciones con nuevo candidato, tras el relevo de liderazgo dentro del partido. El partido Vox también presenta un nuevo aspirante respecto a las elecciones anteriores. La candidatura de Unión del Pueblo Leonés incorpora además una novedad: es la única mujer aspirante a la Presidencia de la Junta. El movimiento ciudadano convertido en partido político vuelve a presentarse en estos comicios. La formación provincialista también repite candidato. Las elecciones autonómicas de 2022 dejaron un Parlamento muy fragmentado, lo que condicionó la formación del Gobierno regional. El reparto de procuradores fue el siguiente: Este escenario obligó a formar coaliciones y acuerdos parlamentarios, una situación que podría repetirse tras los resultados del 15 de marzo de 2026.