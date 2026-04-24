Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los concursantes que aciertan las cifras ganadoras. Durante el jueves, 23 de abril de 2026, Los números ganadores del sorteo fueron 11 13 20 26 27 34; el complementario es 10, el reintegro 8 y el Joker 2819883. La categoría especial tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de seis aciertos registró 1 ganador con un galardón de 1192514.66 euros. En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 10664988 euros, de los cuales se entregaron 5865743.5 euros. El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro. Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera: Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9. Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Antes de apostar, establece un presupuesto y respétalo; toma descansos regulares para no dejarte llevar. Si el juego se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda.