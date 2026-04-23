El sector de automóviles eléctricos continúa en pleno crecimiento y las cifras de ventas incrementan mes a mes. En los primeros meses de 2025, ya se han comercializado más modelos eléctricos que en todo el año anterior. Esta tendencia parece ser irreversible y es resaltada por la Dirección General de Tráfico de España (DGT), que otorga beneficios adicionales para los vehículos eléctricos. En este contexto, el mercado de julio tuvo como protagonista principal al Toyota bZ4X, el vehículo eléctrico más vendido durante el mes superando a Tesla. La compañía liderada por Elon Musk es la máxima referente en el mercado español, lo que ha llevado a muchos a considerar que Toyota ha sido la revelación del mes con su modelo eléctrico. Desde entonces, el Toyota bZ4X se ha consolidado en el top 10 de vehículos eléctricos más matriculados del 2025. Este SUV es completamente eléctrico y su precio lo convierte en una de las opciones más demandadas para aquellos conductores que desean optar por un automóvil rápido, confiable y con un bajo impacto medioambiental. Basándose en el éxito del Toyota bZ4X original, Toyota ha decidido lanzar dos modelos renovados del vehículo, incorporando mejoras significativas en diversos aspectos y un nuevo precio que lo posiciona como uno de los mejores SUVs del mercado. La nueva versión del bZ4X 2026, considerada la joya del SUV eléctrico japonés, arribó a las concesionarias españolas en diciembre de 2025. Esta actualización no se limita a un simple restyling, sino que representa una evolución técnica y tecnológica que optimiza la autonomía, la carga, el rendimiento y el equipamiento, consolidando al SUV eléctrico como una de las propuestas más completas en su segmento. La clave de esta actualización radica en su nueva batería de 73,1 kWh, lo que se traduce en una autonomía homologada de hasta 569 km. A estas especificaciones se añaden dos niveles de equipamiento: Advance y Spirit. El Toyota bZ4X Spirit, la versión superior y más costosa, cuenta con tracción total de 343 HP, llantas de aleación de 20 pulgadas, retrovisor digital y sistema de aparcamiento automático. En el interior, se destaca la tapicería de cuero sintético, asientos calefaccionados y un equipo de sonido JBL de 9 altavoces. Por otro lado, el Toyota bZ4X Advance está disponible con tracción delantera de 224 HP, llantas de aleación de 18 pulgadas y faros LED con ajuste dinámico. En su interior, la tapicería mixta, el volante calefaccionado y la pantalla de 14 pulgadas completan las especificaciones. El bZ4X se encuentra equipado de serie con una función de precalentamiento de la batería, que garantiza una temperatura óptima para la carga, permitiendo alcanzar mayores potencias durante el ciclo. Esta función puede ser activada de manera manual o automática al navegar hacia la estación de carga seleccionada. Sus características principales son las siguientes: La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ha comenzado a aceptar pedidos de la gama completa del Toyota bZ4X 2026, con precios que se inician en el acabado Advance desde 39.500 euros. Además, se presenta la opción de financiar a 300 euros mensuales en 48 cuotas, con una última cuota (Valor Futuro Garantizado) de 16.666,94 euros a través de Toyota Easy Plus, que incluye 4 años de garantía y mantenimiento. Desde su lanzamiento en 2022, el bZ4X ha logrado más de 150.000 unidades vendidas en Europa, consolidándose como el tercer modelo más popular en su segmento. Con esta renovación, Toyota no solo perfecciona un modelo que ya era exitoso, sino que eleva el nivel en aspectos clave como la autonomía, la carga y el confort.