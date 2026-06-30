La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 30 de junio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 30 de junio

El clima en España se caracterizará por un predominio de tiempo estable, con cielos despejados o con algunas nubes altas en la Península y Baleares. En el Cantábrico, se prevén cielos muy nubosos y precipitaciones débiles. Por la tarde, podría haber chubascos en el este y en el interior de Mallorca.

Las temperaturas máximas aumentarán en general, excepto en Cantábrico y Galicia. Se experimentarán noches tropicales en Andalucía y Extremadura y en Canarias se prevé aumento de temperaturas. El viento será flojo en general, con rachas fuertes en algunos valles y en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

El clima en Madrid será poco nuboso con temperaturas que alcanzarán los 36 grados, vientos flojos y posibilidad de precipitaciones débiles en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con posibilidades de chubascos en las sierras orientales. Temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 39 grados, con ascensos en algunas áreas. Vientos flojos y levante moderado, especialmente en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque habrá nubosidad en el cuadrante nordeste por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 grados de mínima y alcanzarán los 38 grados de máxima, con un ligero ascenso en general. El viento será flojo, predominando del norte en el Ampurdán y del oeste en el resto, girando a sur al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado, salvo en el sur del sistema Ibérico donde habrá nubosidad por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 14 grados y un máximo de 36 grados, con ligeros descensos en el norte de Zaragoza y ascensos en el sur de Teruel. Se espera un viento flojo del noroeste en el valle del Ebro, aumentando a moderado por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso y brumas, con lluvias débiles y lloviznas dispersas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados, con vientos flojos a moderados.

Cómo estará el clima en España este miércoles 18 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes de evolución; posible chubasco aislado con tormenta en el interior de Mallorca. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo a moderado del norte y nordeste, tendiendo por la tarde a variable con brisas costeras.

Intervalos nubosos de nubes medias y altas en general, con algunos intervalos de nubes bajas en litorales norte. Se espera presencia de calima en medianías, siendo más significativa en vertientes sur. Las temperaturas oscilarán entre los 18 ºC y los 31 ºC, con posibilidad de alcanzar los 37 ºC en medianías del sur de Gran Canaria y puntualmente los 40 ºC. Predominará un alisio moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. En medianías y zonas altas, viento de componente este ocasionalmente fuerte, que girará a flojo del norte en cumbres.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso, con posibilidad de chubascos en el norte de Alicante por la tarde; temperaturas entre 18 y 35 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con algunas nubes bajas al inicio y al final del día en el norte y nubes de evolución diurna en las montañas; las temperaturas oscilarán entre los 9 y 37 grados, con un ligero ascenso en las máximas y un descenso en las mínimas en el noreste y se pronostica un viento variable, flojo a moderado, que tenderá del norte o noreste.

El clima se presentará poco nuboso con nubosidad alta en horas centrales, pudiendo haber alguna precipitación débil y ocasional en la Serranía de Cuenca. Las temperaturas mínimas se mantendrán en Albacete, mientras que en el resto de la región aumentarán, especialmente en Toledo. Las máximas alcanzarán los 38 grados en Ciudad Real y superarán esta cifra en el valle del Tajo, con vientos flojos variables predominando del este al inicio y final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas, despejando a mediodía, con máxima de 27°C, mínima de 21°C y levante flojo.

En Melilla, cielos con intervalos de nubes bajas, temperaturas con pocos cambios (máx. 29 °C, mín. 23 °C) y levante flojo.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Predominarán cielos nubosos con brumas y lluvias débiles, temperaturas entre 14 y 28 grados y viento flojo del norte. Por otro lado, cielos nubosos y brumas en la Vertiente Cantábrica de Navarra, con temperaturas entre 11 y 27 grados y rachas fuertes de Cierzo por la tarde.

En La Rioja, poco nuboso con intervalos de nubes bajas al principio y final del día, mínima de 14 °C en ligero o moderado descenso, máxima sin cambios de 32 °C y viento variable, tendiendo del noroeste, flojo con intervalos de moderado.