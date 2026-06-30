El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

El lunes, 29 de junio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "17 18 24 25 43 47"; el número complementario es "7", el reintegro es "2" y el Joker es "2388255".

La categoría especial tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos contó con 1 ganador con un galardón de 719708.61 euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6340832 euros, de los cuales se entregaron 3487457.5 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 719708.6 euros

5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 58354.75 euros ganados

5 aciertos: 84 acertantes con un premio de 2547.23 euros

4 aciertos: 5911 acertantes con un premio de 52.65 euros

3 aciertos: 113527 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 599985 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, establece límites de tiempo y dinero y prioriza otras actividades para mantener el juego en su lugar.

Si el juego deja de ser divertido o sientes pérdida de control, busca apoyo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.