El encarecimiento del alquiler, el aumento de los costes de construcción tradicional y la creciente necesidad de soluciones habitacionales más accesibles han impulsado en los últimos años la popularidad de las casas prefabricadas.

Sin embargo, ahora surge una alternativa que avanza un paso más allá: las casas cápsula, microviviendas de origen chino que combinan tecnología domótica, materiales de alta resistencia y un precio que parte desde los 25.000 euros.

Estas pequeñas estructuras autónomas se ensamblan por completo en fábrica y se transportan listas para habitar. La tendencia se originó en Asia y ahora ha comenzado a extenderse a otros países.

El interior de la casa cápsula modelo G50. Space Capsule House

Qué es una casa cápsula y su funcionamiento práctico

A diferencia de lo que algunos podrían suponer, estas viviendas no constituyen meramente una tendencia futura. La primera ya se encuentra instalada en San Vicente do Mar (Pontevedra) y es posible visitarla.

Lo que caracteriza a estas casas cápsula en comparación con las prefabricadas convencionales es, principalmente, la domótica. “Funciona por órdenes de voz, interactúa mediante un avatar y responde a diversas instrucciones como abrir cortinas, encender luces o abrir el techo”, indicó Beatriz Castro, cofundadora de Caslua Import, una de las pioneras en España en la importación de estos modelos.

La vivienda demostrativa situada en Pontevedra tiene 40 metros cuadrados y es modular, lo que implica que se pueden añadir espacios de acuerdo a las necesidades del propietario. Esta se fabrica con aluminio estructural y acero galvanizado, además de poseer aislamiento térmico y acústico capaz de resistir la humedad y la corrosión.

Las viviendas comercializadas por Caslua Import Caslua Import

Precios y características de las casas cápsula

El modelo básico comienza desde los 25.000 euros en las versiones de importación directa e incluye una habitación, cocina equipada, baño completo y domótica esencial.

En lo que respecta a los modelos comercializados por Caslua Import, el precio de acceso se sitúa en 70.000 euros e incluye habitación, cocina equipada, baño completo, aire acondicionado, proyector y domótica esencial.

La versión más completa se aproxima a los 85.000 euros e incorpora comodidades tales como techo retráctil, jacuzzi y aerotermia, el sistema de climatización más eficiente del mercado en la actualidad.

Casas cápsula: costes, permisos y riesgos antes de invertir

A pesar de que su propuesta resulta atractiva, las casas cápsula presentan diversos aspectos que es conveniente considerar antes de realizar una inversión: