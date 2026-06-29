Escapadas baratas en España: los 3 destinos para viajar este verano sin gastar una fortuna. Fuente: Instagram @peniscola

En España, las vacaciones de verano se convirtieron en uno de los mayores gastos que afrontan las familias a lo largo del año, principalmente por el precio de los alojamientos. Por eso, en los últimos años, muchos viajeros optaron por hacer escapadas cortas dentro del propio país, en destinos que ofrezcan paisajes atractivos sin precios exorbitantes.

Los hoteles y alquileres de corta estancia también aumentaron su coste en el último tiempo, sobre todo en los principales centros turísticos del país, que reciben miles de visitantes durante la temporada estival.

Sin embargo, todavía pueden encontrarse algunos destinos en los que viajar no implique gastar una fortuna, ideales para quienes cuentan con un presupuesto reducido pero igualmente buscan disfrutar de unas vacaciones diferentes.

Cuáles son los mejores destinos para viajar este verano por España

Algunos de los destinos más atractivos para la temporada de verano, especialmente para quienes cuentan con un presupuesto ajustado, combinan paisajes naturales, buena gastronomía y alojamientos más económicos que los de las zonas turísticas más demandadas.

Rías Baixas

Ubicada en Galicia, esta amplia zona costera y turística ofrece magníficos arenales que no tienen nada que envidiarles a otros más conocidos del país. Los alojamientos de este sitio suelen ser más económicos que los de otros lugares ubicados en la Península Ibérica, por lo que resulta una excelente opción para quienes quieren pasar unos días en la costa sin gastar demasiado.

Asimismo, Rías Baixas es una de las cunas gastronómicas del norte de España, por lo que los visitantes pueden degustar algunos de los productos locales más destacados de la zona. Otro atractivo son los diversos pueblos rurales que se encuentran en la región, ideales para quienes buscan disfrutar de la paz y la calma.

Alpujarra Granadina

Esta extensa comarca montañosa en Andalucía es ideal para quienes prefieren la montaña antes que el mar, ya que combina paisajes impresionantes con precios asequibles. Formada por 25 municipios, la región es conocida por sus pintorescos “pueblos blancos”, entre los que se destacan Pampaneira, Bubión, Capileira y Trevélez.

Alojarse en estos pueblos, ubicados en la vertiente sur de Sierra Nevada, suele ser más económico en comparación con otras zonas montañosas como los Pirineos. Además, esta comarca granadina es uno de los sitios ideales para realizar rutas de senderismo, con itinerarios pensados para conectar con la naturaleza sin gastar demasiado dinero.

Peñíscola

Ubicada en la costa de Castellón, Peñíscola es uno de los destinos más populares del verano, ya que combina el encanto de su ciudadela medieval con el Castillo del Papa Luna, uno de sus principales atractivos arquitectónicos.

Asimismo, cuenta con playas de arena fina y aguas turquesas que explican por qué muchos turistas eligen este pueblo como lugar de veraneo. Sus alojamientos, más económicos que los de otros destinos costeros de mayor demanda, convierten a este enclave de la Costa de Azahar en una buena alternativa para una escapada de verano.

Escapadas baratas en España: los 3 destinos para viajar este verano sin gastar una fortuna. Fuente: Freepik. Freepik

Cómo ahorrar durante una escapada de verano por España

Además de elegir destinos menos masificados, una de las claves para reducir gastos durante las vacaciones es reservar con anticipación y comparar precios entre hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales o pensiones.

También conviene viajar fuera de los fines de semana de mayor demanda, priorizar el transporte público cuando sea posible y organizar algunas comidas con productos locales. De esta forma, es posible disfrutar de una escapada de verano sin que el presupuesto se dispare.

Cómo llegar desde Madrid o Barcelona a estos parajes únicos de España

La mayoría de estos destinos tienen distintas opciones para llegar desde Madrid y Barcelona, tanto en tren como en coche.

Peñíscola

Desde Madrid o Barcelona, una de las opciones más prácticas es viajar en tren hasta la estación de Benicarló-Peñíscola y completar el trayecto hasta el centro en autobús, taxi o coche. Otra alternativa es llegar en tren hasta Castellón y continuar por carretera hacia la Costa de Azahar.

En coche, desde Madrid se puede conectar con la Comunidad Valenciana y la provincia de Castellón a través de las principales autovías del este peninsular. Desde Barcelona, el recorrido suele ser más directo, ya que Peñíscola se encuentra sobre el litoral mediterráneo.

Alpujarra Granadina

Desde Madrid o Barcelona, la opción más cómoda en transporte público es viajar primero en tren hasta Granada. Desde allí, se puede tomar un autobús hacia algunos de los pueblos de la Alpujarra Granadina, como Lanjarón, Órgiva, Pampaneira, Capileira o Trevélez.

En coche, la ruta debe organizarse con destino a Granada y luego continuar hacia la vertiente sur de Sierra Nevada. Esta alternativa resulta especialmente conveniente para quienes quieran recorrer varios pueblos blancos en una misma escapada.

Escapadas baratas en España: los 3 destinos para viajar este verano sin gastar una fortuna. Fuente: Freepik. InaPlavans

Rías Baixas

Desde Madrid, una de las alternativas más habituales es viajar en tren hasta Vigo o Pontevedra, dos ciudades que funcionan como puntos de entrada a las Rías Baixas. Desde allí, se puede continuar hacia pueblos costeros, playas y espacios naturales en coche, autobús o transporte local.

Desde Barcelona, el trayecto hasta Galicia es más extenso, por lo que puede ser conveniente combinar tren o avión hasta una ciudad gallega y luego desplazarse por carretera. Para quienes viajen en coche, contar con vehículo propio permite recorrer con mayor libertad localidades costeras, miradores, playas y pueblos rurales de la región.