Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa las restricciones migratorias impulsadas por los gobiernos de España e Italia.

Miles de viajeros deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales. Tanto España como Italia endurecieron los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios remarcaron que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje. La medida impacta especialmente en ciudadanos europeos y turistas extranjeros que habían postergado la renovación del documento.

En ambos países, las aerolíneas también comenzaron a reforzar los controles previos al embarque para evitar sanciones y rechazos en frontera. En algunos casos, los pasajeros ni siquiera pueden abordar el avión si el sistema detecta inconsistencias en la documentación.

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¿Qué trámite deben hacer los viajeros para evitar restricciones?

El requisito fundamental radica en renovar el pasaporte antes de su fecha de expiración o en el caso de que su vigencia sea limitada. Numerosos países demandan que el documento cuente con un mínimo de seis meses de validez a partir de la fecha programada de entrada.

La regulación impacta a los viajeros que tienen intenciones de realizar desplazamientos tanto dentro como fuera del ámbito Schengen. Aunque ciertos destinos europeos permiten la circulación con un margen de vigencia menor, otros imponen controles más severos y pueden rechazar automáticamente el ingreso.

Las autoridades han aconsejado iniciar el proceso con varias semanas de anticipación, considerando el incremento en la demanda durante las temporadas vacacionales y el verano europeo. Asimismo, señalaron que los turnos tanto consulares como administrativos podrían experimentar demoras.

Aumento de controles en pasaportes

El endurecimiento de las medidas responde a Nuevos protocolos de seguridad migratoria y a acuerdos internacionales vinculados con el control fronterizo. Los gobiernos buscan evitar permanencias irregulares y reducir problemas administrativos relacionados con documentos vencidos.

En aeropuertos internacionales de ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y Milán ya se implementan verificaciones más exhaustivas antes del embarque y en los controles migratorios.

Las autoridades insistieron en que cada viajero debe consultar las condiciones específicas del país de destino antes de salir. En muchos casos, el desconocimiento de la normativa termina ocasionando que pasajeros queden varados en aeropuertos o que los viajes sean cancelados a último momento.