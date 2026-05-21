Por nueva Ley de Sucesiones: la madrastra puede quedarse con toda la herencia de los hijos en estos casos

Las herencias suelen ser un ámbito delicado en cualquier familia y en España el conflicto surge con frecuencia por una razón poco conocida: el testamento no siempre asegura que el cónyuge viudo reciba los bienes del fallecido.

A pesar de que exista una última voluntad por escrito, la legislación de sucesiones establece límites claros que prevalecen sobre las decisiones del causante, especialmente en presencia de hijos u otros herederos forzosos.

En la práctica, esto implica que el viudo puede quedar sin la propiedad de los bienes, accediendo únicamente a derechos de usufructo cuyo alcance depende del tipo de herederos y de la comunidad autónoma de residencia.

Esta realidad, que sorprende a muchas familias, explica por qué los repartos hereditarios con frecuencia derivan en disputas legales, incluso cuando el fallecido dejó testamento.

Ahora bien, si los descendientes y ascendientes que son llamados a recibir la herencia son varios, la falta de claridad legal y los intereses cruzados pueden generar conflictos legales entre las partes.

Qué sucede si no hay testamento

En términos generales, en la ausencia de un testamento, los parientes deben seguir el orden sucesorio establecido por el Código Civil. En tales circunstancias, la distribución de los bienes se realiza considerando el grado de parentesco y la existencia de herederos forzosos.

Murió la Ley de Sucesiones y ahora el Estado confiscará todos los bienes de la herencia si ocurre esto Fuente: Shutterstock

Conforme a la normativa nacional, en el evento de que uno de los miembros de una pareja fallezca sin dejar testamento, el otro no tiene un derecho automático respecto al patrimonio hereditario, salvo que exista un vínculo matrimonial reconocido legalmente.

Derechos de herencia para parejas no casadas

En caso de que el matrimonio no se haya formalizado, el derecho a heredar dependerá de la existencia de una unión jurídica o de hecho acreditada. Este tipo de unión, aunque socialmente equiparada al matrimonio, no tiene los mismos efectos a nivel jurídico y no concede los mismos derechos sucesorios.

Los derechos de herencia en estos casos dependen en gran medida de la comunidad autónoma de residencia, ya que cada región establece normas específicas. Esto puede jugar a favor o en contra de la pareja superviviente, según el territorio.

Por qué el testamento no garantiza la herencia al cónyuge viudo

En España, el testamento no otorga libertad absoluta para determinar el destino del patrimonio tras el fallecimiento. La ley de sucesiones establece las denominadas legítimas, una porción de la herencia que debe ser reservada obligatoriamente a ciertos herederos, tales como los hijos o, en su defecto, los ascendientes.

Modifica la Ley de sucesiones | Las esposas no podrán heredar los bienes, aunque exista testamento. Fuente: Shutterstock.

Cuando hay hijos, el cónyuge viudo no hereda la propiedad de los bienes, sino que recibe el usufructo del tercio de mejora, lo que le permite utilizar o disfrutar de dichos bienes, pero no venderlos ni disponer libremente de ellos.

En contraposición, si no existen descendientes, pero sí ascendientes vivos, el viudo tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Estas disposiciones se aplican incluso si el testamento establece un reparto diferente, ya que la ley tiene primacía sobre la voluntad del causante.

Por lo tanto, aunque el testamento disponga que el cónyuge viudo reciba la totalidad de los bienes, esa intención queda limitada por la normativa vigente y no puede perjudicar los derechos de los herederos obligatorios.

Asimismo, el alcance real de los derechos del cónyuge viudo puede variar según la comunidad autónoma de residencia, debido a la existencia de regímenes forales con normativas específicas.

A esto se añade el régimen económico del matrimonio —gananciales o separación de bienes—, que influye directamente en qué parte del patrimonio integra la herencia. En la práctica, esta combinación de factores explica por qué, en múltiples ocasiones, el viudo no recibe los bienes en propiedad, aunque así lo indique el testamento.