El tiempo en España durante este viernes, 28 de noviembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 28 de noviembre

El clima en España se caracterizará por la estabilidad en la mayor parte de la Península, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubosidad alta. En el norte, se espera un cielo más nuboso, con posibilidad de lluvias débiles al final del día en el oeste de Galicia. También habrá nubosidad baja matinal en otras regiones del norte y en las depresiones de la meseta Sur, que tenderán a despejarse.En Baleares, se prevén intervalos de nubosidad alta, mientras que en Canarias, el norte de las islas montañosas estará nuboso con probables precipitaciones. En el resto de las zonas canarias, se presentarán intervalos nubosos y cielos poco nubosos en las islas orientales. Además, se anticipan nieblas matinales en Galicia, alto Ebro y meseta Norte, así como calima ligera en el este de Canarias.Las temperaturas máximas experimentarán un ligero a moderado ascenso en todo el país, mientras que las mínimas descenderán en grandes áreas del interior y del sureste peninsular. Se prevén heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste, con vientos de tramontana en Ampurdán y el norte de Baleares y vientos moderados en los litorales de Galicia y Cantábrico.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielo poco nuboso en Madrid, con temperaturas entre 0 y 13 grados y posibilidad de bruma matinal en el sureste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ligero ascenso y mínimas en descenso en el litoral atlántico. Habrá heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos variables, predominando del norte, con levante moderado en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará poco nuboso, con algunas nubes medias y altas en el tercio norte. Habrá brumas matinales en las depresiones del interior y temperaturas en ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados y un mínimo de -1 grado. Se esperan heladas débiles en el interior de la mitad norte y viento moderado del noroeste en el norte del Ampurdán y sur de Tarragona, tendiendo a flojo por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y brumas matinales en las depresiones. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 15 grados, mientras que en el Pirineo se registrarán heladas débiles y mínimas de -1 grado. Habrá viento flojo de dirección variable, con intervalos moderados en el Pirineo, sistema Ibérico y valle del Ebro, donde soplará del noroeste.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes medias y altas, volviéndose nuboso por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 17 grados, con heladas débiles en la Cordillera y un viento flojo del sur.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Predominará un cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el este del archipiélago hasta la mañana. Las temperaturas nocturnas apenas cambiarán, mientras que las diurnas experimentarán un ligero ascenso, alcanzando los 18 grados. Se prevén heladas débiles en Mallorca. El viento será flojo a moderado del norte y noroeste, con intervalos fuertes en Menorca durante la madrugada, girando a componente oeste por la tarde. La temperatura mínima será de 1 grado.

En el norte de las islas montañosas, se espera un día nuboso con probables lloviznas ocasionales en las islas más occidentales y poco probables en las centrales. En el resto, el cielo estará poco nuboso o despejado. Habrá calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura y temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de mínima y 24 grados de máxima. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste por la tarde y noche.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con brumas matinales, temperaturas en ascenso y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con nubes altas, intervalos nubosos en el este, brumas y nieblas dispersas, temperaturas sin cambios o en ascenso y heladas débiles, con vientos flojos variables.

El clima en la región se caracterizará por un cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas en Guadalajara por la mañana y nubes altas desplazándose de oeste a este durante el día. Habrá brumas y nieblas matinales, especialmente en La Mancha y la Serranía. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, alcanzando máximas de 15 grados y mínimas de -2 grados, con heladas débiles en Cuenca y Guadalajara. El viento será flojo, predominando del norte por la mañana y del oeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 14 y 19 grados y vientos moderados de levante que disminuirán al final del día. Por otro lado, cielos despejados en Melilla, con temperaturas entre 10 y 19 grados y vientos flojos de levante en las horas centrales.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos de nubes altas y bajas con brumas y nieblas en zonas bajas, temperaturas en ligero ascenso de 4 a 17 grados y viento flojo del sur. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, con máximas de 12°C y mínimas de 0°C, además de heladas débiles en el Pirineo y viento flojo de noroeste.

El clima en La Rioja será poco nuboso con intervalos nubosos en la primera mitad del día, temperaturas máximas en ligero ascenso y probabilidad de brumas en la sierra.