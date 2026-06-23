El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 23 de junio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 23 de junio

El clima en España se caracteriza por una ola de calor con aire cálido del sur. En la Península y Baleares habrá cielos poco nubosos, aunque se esperarán nubes altas y matinales en algunos litorales. En el noroeste se desarrollarán nubes de evolución, posibles tormentas y chubascos aislados.

Las temperaturas seguirán siendo muy altas, superando los 35 grados en gran parte del país y alcanzando hasta 42 grados en algunas áreas. Se prevén noches tropicales en el centro-sur y otros litorales. El viento será generalmente flojo, con variaciones según la región y se espera calima en la Península.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Poco nuboso con calima y temperaturas que alcanzarán los 41 grados, mínimas de 23 grados, vientos flojos del este.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía predominarán cielos poco nubosos con nubes altas, polvo en suspensión en la mitad occidental, temperaturas casi sin cambios con máximas algo más altas en el valle del Guadalquivir y vientos flojos variables, a ratos moderados del este o sur.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, se presentará un cielo poco nuboso o despejado por la mañana, con intervalos de nubes bajas en el litoral y nubes de evolución en el interior del tercio norte por la tarde, donde podría haber chubascos dispersos con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre 19 grados de mínima y 42 grados de máxima, con viento flojo variable que cambiará a sureste al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado por la mañana, evolucionando a intervalos de nubes en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde, donde se anticipan chubascos dispersos y posibles tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados como mínima y alcanzarán hasta los 42 grados en algunas zonas, especialmente en la depresión del Ebro. Habrá polvo en suspensión y el viento será flojo, cambiando a componente este al mediodía.

El clima en Asturias estará caracterizado por intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de brumas y nieblas en el litoral. Habrá tormentas secas en el interior y temperaturas que oscilarán entre 19 y 39 grados, con un ligero ascenso en máximas. El viento será flojo y variable.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas estables o en ligero descenso, con máximas de hasta 38 °C en el interior de Mallorca y noches tropicales en la mayor parte del territorio. Viento flojo del este y nordeste, con brisas costeras.

En las islas orientales, se espera un día nuboso en el norte con probables lloviznas al final del día en Gran Canaria y poco nuboso en el resto. Las islas occidentales estarán mayormente nubosas, con precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y en el interior por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 17 grados de mínima y 28 grados de máxima. El viento será flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte en las cumbres de Tenerife por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana habrá cielo poco nuboso o despejado con polvo en suspensión, temperaturas con ligeros cambios (máxima de 38 °C y mínima de 19 °C, muy altas en interior y prelitoral) y viento flojo variable por la mañana, tendiendo a este y sur al mediodía.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar alguna tormenta con chubasco ocasional en el tercio norte y extremo oriental; las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, alcanzando una máxima de 42 grados y mínimas por encima de los 20 grados, lo que podría generar noches tropicales en zonas de meseta y el viento será variable con predominio del sur y sureste, flojo con intervalos de moderado, pudiendo haber rachas fuertes en zonas de tormenta.

El clima se presentará poco nuboso con algunas nubes altas y nubosidad de evolución hacia el mediodía, especialmente en zonas montañosas. Se podrán registrar precipitaciones débiles y ocasionales tormentas en los sistemas Central e Ibérico por la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 42 grados en la mitad occidental de la Comunidad, superando los 40 grados en los valles del Tajo y del Guadiana, mientras que las mínimas se situarán por encima de 25 grados en el valle del Tajo y podrán descender ligeramente en la Ibérica. Los vientos serán flojos del este, girando a sureste por la mañana, con intervalos moderados durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios (máx. 26 °C, mín. 21 °C) y vientos flojos variables.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios (máx. 28 °C y mín. 22 °C) y vientos flojos variables.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos poco nubosos o despejados, con probabilidad de calima y algunas tormentas aisladas por la tarde, temperaturas entre 19 y 43 grados y viento flojo del sur cambiando a este y nordeste. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas entre 20 y 39 grados, con posibilidad de tormentas aisladas y viento flojo del nordeste por la tarde.

En La Rioja, poco nuboso con nubosidad de evolución por la tarde y posibilidad de tormentas con chubascos ocasionales, más probables en montaña; viento variable flojo a moderado y temperaturas entre 22 y 43 °C.