En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este lunes, 22 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1.987,45 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,69% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. La tendencia favorable sugiere un fortalecimiento en el valor del Ethereum en relación con el euro.

En la última semana, Ethereum registró un descenso de -2.07%, reflejando volatilidad acotada a corto plazo; sin embargo, en el último año acumula un retroceso de -59.65%, evidenciando una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones. Este contraste sugiere que, pese a eventuales rebotes, el retorno total sigue presionado y la recuperación de la rentabilidad dependerá de mejoras sostenidas en el sentimiento y los fundamentos del mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad de Ethereum en la última semana ha sido del 24.62%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 55.55%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.