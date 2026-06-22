Confirmado | El Gobierno anuncia que todos los trabajadores podrán faltar por calor extremo o inundaciones: estos son los requisitos. (Fuente: Shutterstock).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, ha recordado este lunes que los trabajadores pueden acogerse a los denominados “permisos climáticos” durante los días de ola de calor extremo. La medida se activa en un contexto de temperaturas elevadas en gran parte del país y busca reducir los riesgos derivados del estrés térmico.

Díaz realizó estas declaraciones ante periodistas en Mataró (Barcelona), donde insistió en que las empresas deben adaptar las condiciones laborales para proteger a sus empleados. Además, explicó el marco legal que permite aplicar estos permisos dentro del Estatuto de los Trabajadores.

Qué son los permisos climáticos y cuánto pueden durar

“En el caso de que fuera menester, tenemos permisos climáticos para todas las personas trabajadoras de hasta cuatro días; facilitemos las medidas de hidratación, pero si no es suficiente con estas fórmulas, los trabajadores tienen los permisos climáticos. Que nadie corra riesgos”, ha señalado Díaz.

La ministra precisó que se trata de un permiso remunerado de hasta cuatro días incluido en el Estatuto de los Trabajadores, incorporado tras la dana de Valencia de 2024, aplicable en situaciones de riesgo grave e inminente derivadas de fenómenos meteorológicos adversos o catástrofes.

El artículo 37.3 G del Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados pueden ausentarse sin obligación de recuperar las horas, una medida que ha sido discutida por las patronales en distintos contextos.

El Gobierno anuncia que todos los trabajadores podrán faltar por calor extremo o inundaciones: estos son los requisitos. EFE

Quiénes pueden solicitar el permiso y en qué situaciones se activa

Díaz ha explicado que el permiso puede ser utilizado por todas las personas trabajadoras cuando exista una situación de riesgo grave por calor extremo, especialmente tras la activación de avisos meteorológicos de alto nivel.

La ministra ha subrayado que se ha decretado el aviso rojo en toda España por las altas temperaturas, con valores que oscilarán entre 38 y 42 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y con nivel rojo en el País Vasco.

Todas las comunidades salvo Canarias y la Región de Murcia han activado avisos por calor, lo que refuerza la recomendación de aplicar medidas preventivas en el ámbito laboral.

Confirmado | El Gobierno anuncia que todos los trabajadores podrán faltar por calor extremo o inundaciones: estos son los requisitos. (Fuente: Shutterstock).

Obligaciones de las empresas y recomendaciones ante el calor extremo

Díaz ha instado a las empresas a proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas y ha afirmado: “Las empresas de nuestro país pueden y deben adaptar las jornadas laborales”.

Además del permiso climático, ha recomendado anticipar las entradas y salidas del trabajo y adoptar medidas para evitar el “estrés térmico” provocado por el calor extremo, insistiendo en la responsabilidad empresarial durante episodios de temperaturas extremas.