En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este lunes, 22 de junio de 2026 en España es de 228,73 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,41%.

La tendencia del precio de Bitcoin Cash y el euro ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días. Esto sugiere una recuperación en su valor y un aumento en la confianza del mercado.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a corto plazo para determinar su sostenibilidad y posibles cambios futuros.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash cayó un 7.18% y en el último año acumula un descenso del 63.94%, lo que refleja una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la posición en ese periodo. La magnitud de la caída anual sugiere presión vendedora sostenida y un deterioro del valor, mientras que el retroceso semanal refuerza esa tendencia; no obstante, la alta volatilidad del mercado cripto puede provocar fluctuaciones bruscas y los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 44.58%, es menor que la volatilidad anual del 55.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 223,4 euros.