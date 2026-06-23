En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losapostadores varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del lunes 22 de junio

Durante el lunes, 22 de junio de 2026,

Los números ganadores son 03 05 09 41 43 44, la cifra complementaria el 47 y el número de reintegro el 3.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "656702.97" euros y la de cinco aciertos más el complementario contó con "1" ganador con un galardón de "128968.77" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del lunes, 22 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.177.546 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.148.825,1 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 656702.97 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 128968.77 euros.

3.Cinco aciertos: 69 ganadores con un premio de 934,56 euros.

4.Cuatro aciertos: 3861 ganadores con un premio de 25,05 euros.

5.Tres aciertos: 73776 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 418562 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El costo de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Juega con responsabilidad: arriesga solo lo que puedas permitirte perder, establece límites de dinero y tiempo, haz pausas y no intentes recuperar pérdidas.

Si el juego deja de ser entretenimiento, busca ayuda a tiempo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.