En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 22 de junio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,3 euros, cifra que refleja una variación del 0,99% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que la demanda por Ripple está en aumento, impulsando su valor frente al euro.

La cotización de Ripple muestra una evolución negativa, con un retroceso de -5.38% en la última semana y una variación anual de -56.95%, lo que evidencia una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad desfavorable en el periodo analizado, reflejando la alta volatilidad del mercado cripto y sugiriendo cautela al valorar su desempeño reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 26.46%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 55.94%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.