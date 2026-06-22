En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 22 de junio de 2026 en España es de 51,42 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,91%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro se ha mantenido estable.

Esto indica que el Litecoin ha ganado valor en comparación con el euro, sugiriendo un aumento de interés o demanda por esta criptomoneda.

La cotización de Litecoin ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana retrocedió -1.28% y en el último año acumuló una caída de -55.49%, lo que evidencia una tendencia bajista y una rentabilidad desfavorable para quienes mantuvieron la criptomoneda en el tiempo, destacando su alta volatilidad y riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 23.57%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 52.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.