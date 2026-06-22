En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este lunes, 22 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 73.870,38 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,89% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos han tenido un incremento en su valor.

En la última semana, Bitcoin registró un retroceso del -1.23% y en el último año acumuló una variación del -44.77%, evidenciando una evolución claramente negativa. Esta trayectoria se traduce en una rentabilidad anual desfavorable para quienes mantuvieron posiciones durante ese periodo, destacando la volatilidad del activo con caídas prolongadas en el horizonte de 12 meses y ajustes más moderados en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 25.88%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 35.72%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.