Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

Durante el lunes, 22 de junio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "11 12 14 30 39 43"; el complementario es el "42", el reintegro el "0" y el Joker "6635798".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6219639 euros, de los cuales se entregaron 3420801.5 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 4 acertantes con 30344.48 euros ganados

5 aciertos: 74 acertantes con un premio de 3007.11 euros

4 aciertos: 4865 acertantes con un premio de 66.53 euros

3 aciertos: 96984 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 542486 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un valor de 1 euro.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: