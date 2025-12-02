La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 2 de diciembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 2 de diciembre

El clima en España se verá afectado por el paso de un frente que traerá cielos nubosos o cubiertos en la Península, con precipitaciones débiles que se extenderán de oeste a este. Aunque la mayor parte del territorio experimentará lluvias, en el tercio este y Baleares las precipitaciones serán poco probables y ocasionales, predominando los intervalos nubosos.Tras el paso del frente, se espera que se abran claros, pero la llegada de un nuevo frente volverá a cubrir los cielos y a provocar precipitaciones en la mitad oeste peninsular y en los litorales cantábricos. En Galicia, se anticipan acumulados significativos, con nieve en las montañas del norte a partir de los 1000/1200 metros y en el sureste a partir de los 1500/1700 metros.Las temperaturas máximas aumentarán en la Comunidad Valenciana, Melilla y algunas áreas del norte, mientras que en el resto del país se prevén descensos. Habrá heladas débiles en las montañas del norte y sureste y los vientos serán del oeste y suroeste, moderados en algunas zonas y fuertes en el Cantábrico, Galicia y Alborán. En Canarias, se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Nuboso en Madrid, con brumas y precipitaciones débiles por la mañana; temperaturas entre 1 y 10 grados y viento flojo del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve entre 1500 y 2000 metros, temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 1 grado, heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos que aumentarán a moderados en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo parcialmente nublado y probables brumas matinales en la Depresión Central de Lleida. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo por la tarde, con cota de nieve entre 1500-1700 m. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 18 grados de máxima, con heladas débiles en el interior del tercio norte y viento flojo variable, moderado en Tarragona y sur de Lleida.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día y se prevén brumas y bancos de niebla matinales en el sur de Huesca y el sistema Ibérico de Teruel. Habrá precipitaciones débiles que avanzarán de oeste a este, con una cota de nieve entre 1300 y 1500 m. Las temperaturas mínimas ascenderán a -2 grados y las máximas descenderán a 13 grados, con heladas débiles en el sistema Ibérico y el Pirineo y viento flojo, ocasionalmente moderado, del oeste.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y brumas, con posibilidad de nieblas en cotas altas. Habrá precipitaciones débiles, especialmente en la Cordillera, donde la cota de nieve descenderá a 1000-1200 metros. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 4 grados, con mínimas al final del día y heladas débiles en la Cordillera. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con cielo nuboso y posibilidad de chubascos dispersos. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimas de 3 grados, mientras que durante el día se espera un ligero ascenso, con máximas de 18 grados. El viento será flojo a moderado del oeste y suroeste.

En el norte de las islas de mayor relieve, se prevén cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles, especialmente en medianías. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 23 grados, con un alisio moderado y rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste. En las costas suroeste, se esperan brisas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con intervalos nubosos por la tarde y probabilidad de precipitaciones débiles; temperaturas entre 2 y 20 grados, con viento flojo y rachas moderadas.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielo nuboso o cubierto, precipitaciones débiles en la primera mitad del día y chubascos dispersos por la tarde, especialmente en el noroeste; la cota de nieve descenderá a 1000-1100 metros en el norte y 1200-1300 en el sur, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, alcanzando 12 grados como máxima y -2 grados como mínima, además de posibles bancos de niebla matinales y heladas débiles en montaña.

El clima se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles desplazándose del noroeste al sureste. La cota de nieve estará entre 1200-1400 metros en el nordeste, aumentando hacia el sur. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas descenderán, alcanzando hasta 15 grados y mínimas de -2 grados. Habrá heladas débiles en zonas montañosas del nordeste y viento flojo de oeste y suroeste, con intervalos moderados en el cuadrante sureste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos en Madrid con precipitaciones débiles por la tarde, temperaturas entre 12 y 19 grados y vientos flojos que se intensificarán. Por otro lado,

En Melilla, se esperan intervalos de cielos nubosos con débiles precipitaciones al final del día, temperaturas entre 11 y 20 grados y vientos flojos del sur que aumentarán a moderados del poniente por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros por la tarde, precipitaciones débiles en la mañana y temperaturas entre 1 y 14 grados, con heladas en zonas altas y viento moderado en el litoral. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con temperaturas entre -2 y 7 grados, brumas y nieblas al final del día y precipitaciones débiles, especialmente en el tercio norte.

Cielos nubosos con precipitaciones débiles por la mañana, cota de nieve a 1200 metros, temperaturas mínimas en ascenso (0°C) y máximas en descenso (11°C), con heladas débiles en la Ibérica y viento flojo.