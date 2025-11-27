La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 27 de noviembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 27 de noviembre

El clima en España se prevé estable en la Península, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el tercio norte donde habrá cielos nubosos y probables precipitaciones débiles, especialmente en el norte de Galicia y los Pirineos. La nieve se presentará a cotas que irán de 800/1000 metros hasta 1400/1600 m.En Baleares, se esperan cielos nubosos en el este del archipiélago, con chubascos en Menorca que podrían afectar a Mallorca, aunque se prevé que se abran claros. Las Pitiusas tendrán cielos poco nubosos. En Canarias, las islas montañosas estarán nubosas con precipitaciones débiles, especialmente durante la madrugada.Las temperaturas máximas ascenderán en gran parte de la Península, con descensos en algunas zonas del noreste y litorales. Se anticipan heladas en áreas montañosas del norte y sureste peninsular. Los vientos serán fuertes en algunas regiones, como la tramontana en Ampurdán y el norte de Baleares, mientras que en el resto del país predominan vientos flojos.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Intervalos nubosos en la Sierra y cielo despejado en el resto de Madrid, con temperaturas que oscilarán entre -2 grados y 14 grados y heladas débiles generalizadas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados en Andalucía, con temperaturas mínimas en descenso hasta -2 grados y máximas de 20 grados. Heladas débiles en Sierra Morena y el interior oriental, vientos flojos variables en la costa mediterránea y del noreste en el resto. Levante moderado en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos, especialmente en la divisoria del Pirineo y valle de Arán, donde se esperan precipitaciones débiles por la tarde y una cota de nieve que ascenderá de 1000-1200 m a 1600-1800 m. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando -3 grados, con heladas en el interior y máximas en ascenso hasta 17 grados, salvo en la depresión Central de Lleida. Habrá viento moderado a fuerte del noroeste en el Ampurdán y sur de Tarragona, con rachas muy fuertes al inicio y viento flojo variable en el resto de la región.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos, especialmente en la divisoria del Pirineo, donde se esperan precipitaciones débiles en la segunda mitad del día y una cota de nieve que ascenderá de 1000-1200 m a 1600-1800 m. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -2 grados en el sur de Huesca, mientras que las máximas alcanzarán los 15 grados, con heladas moderadas en el sistema Ibérico y el tercio norte. El viento será moderado del norte en los Pirineos, con rachas fuertes en zonas altas y flojo a moderado del noroeste en el resto de la región.

El clima en Asturias se presentará con cielos poco nubosos y brumas en las zonas altas de montaña. Las temperaturas máximas ascenderán, especialmente en la Cordillera, mientras que las mínimas descenderán en la Suroccidental. Habrá heladas débiles en la Cordillera y viento flojo y variable.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia ocasional en Menorca y el este de Mallorca, pero el cielo se despejará hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 16 grados, con un ligero descenso en las mínimas. Se prevén heladas débiles en Mallorca. En Menorca, viento fuerte del norte con rachas de 70 a 80 km/h y viento flojo a moderado en el resto de la región.

Intervalos nubosos en general, predominando el cielo nuboso por la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas. En las islas montañosas, probables lloviznas en el norte y por la tarde, aumento de la nubosidad en la vertiente sur con lluvias ocasionales. Temperaturas entre 14 y 24 grados, con ligero descenso de las máximas en la vertiente norte de las islas montañosas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana será poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en descenso hasta -1 grado y máximas en ligero ascenso alcanzando 17 grados, además de viento moderado a fuerte del noroeste en el norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en la Cantábrica y el tercio oriental, donde serán más persistentes; las temperaturas mínimas rondarán los -4 grados y las máximas alcanzarán los 14 grados, con heladas débiles generalizadas y viento variable, flojo en general.

El clima se presentará con cielos despejados y algunos intervalos nubosos en Guadalajara. Habrá brumas matinales en La Mancha y zonas montañosas, que se intensificarán al final del día. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando -2 grados, mientras que las máximas ascenderán hasta 13 grados, especialmente en Guadalajara y Cuenca. Se esperan heladas débiles en toda la Comunidad, salvo en algunas áreas y viento flojo variable, predominando del norte en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 15 y 19 grados y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 11 y 18 grados y vientos flojos a moderados de levante.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos con intervalos nubosos, posibles lluvias débiles en el litoral, temperaturas máximas de 15 grados y mínimas de 2, con viento flojo y variable. Por otro lado, cielos nublados en el norte y soleados en el sur, con lluvias débiles y temperaturas máximas en ascenso.

El clima en La Rioja se caracterizará por intervalos nubosos, temperaturas máximas en ascenso y vientos flojos del oeste.