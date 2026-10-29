Un hombre que utilizaba un detector de metales encontró un anillo de boda que llevaba 83 años desaparecido. Imagen ilustrativa.

Un hombre que utilizaba un detector de metales encontró un anillo de boda que llevaba 83 años desaparecido en Odiliapeel, una localidad de Países Bajos. Tras el hallazgo, ocurrido durante el verano de 2026, la joya fue devuelta al hijo de su propietario, según informó el medio local DTV Nieuws.

Más allá del caso del hombre que encontró un anillo de bodas que había estado desaparecido por décadas, hay otras organizaciones que se dedican a encontrar objetos perdidos, denominadas como comunidades de detectoristas. Posteriormente, rastrean a sus dueños originales para devolvérselo.

La historia del anillo que permaneció enterrado durante 83 años

Jo Nabuurs había perdido su anillo de casamiento en el invierno de 1942 o 1943, mientras trillaba grano detrás de la granja.

Durante el verano de 2026, un hombre que utilizaba un detector de metales encontró el anillo a unos 20 centímetros de profundidad. Un familiar que vivía cerca de la antigua residencia de los Nabuurs se enteró del hallazgo y entró en contacto con Bert, hijo del propietario original. En ese momento le avisó que recibiría una visita de la persona que había encontrado la joya.

Un hombre con un detector de metales encontró un anillo de boda que estaba llevaba extraviado hacía 83 años. Imagen ilustrativa. Magnific

En diálogo con DTV Nieuws, Bert Nabuurs expresó que el hallazgo le había parecido “muy inusual”. Incluso, afirmó que le preguntó al hombre que encontró la joya si quería una recompensa, pero él se negó.

El hombre transmitió que no tenía ninguna duda respecto de que el anillo pertenecía a su padre. En la misma línea, señaló que la familia estaba feliz de haber recuperado la joya, que incluso tenía grabada la fecha de boda de sus padres en el interior. Este detalle permitió confirmar que la pieza efectivamente pertenecía a Jo Nabuurs.

Las personas que utilizan detectores de metales para recuperar objetos perdidos

Más allá del caso puntual del hombre que encontró un anillo de bodas perdido, existen iniciativas y organizaciones que se dedican a detectar objetos extraviados para devolverlos a sus propietarios.

Una de ellas se llama Stichting Gevonden-Verloren (Fundación Encontrado-Perdido), una organización neerlandesa dedicada a recuperar objetos perdidos mediante equipos de búsqueda localizados en Países y Bélgica.

Asimismo, en junio de 2026, la fundación publicó el caso de Wim de Bruine, quien recuperó una alianza que había caído entre las tablas de una plataforma de madera en Ámsterdam. Durante la búsqueda se utilizó inicialmente un endoscopio para intentar localizarla, pero finalmente encontró la joya mediante un detector manual de precisión, después de retirar algunas de las tablas.

Existen organizaciones que se dedican a detectar objetos extraviados para devolverlos a sus propietarios. Imagen ilustrativa. Magnific

Otra iniciativa similar corresponde a la organización Retrievly, una plataforma que conecta a personas que han perdido un objeto con detectoristas cercanos. Los usuarios que la utilizan indican aproximadamente dónde se perdió el objeto para que quienes realizan las búsquedas puedan ofrecerse a ayudar. En estos casos, la tecnología actúa como una herraminenta útil para facilitar los operativos.

De esta forma, la búsqueda de objetos perdidos comienza generalmente por identificar la zona donde se produjo el extravío. Posteriormente, se contacta a una persona que posea un detector de metales y se comprueba la propiedad del objeto cuando se encuentra.

Incluso, las condiciones de ayuda durante los procedimientos de búsqueda pueden variar según el servicio. Algunas personas pueden actuar como voluntarias, mientras que otras suelen aceptar recompensas o cobrar gastos vinculados con el desplazamiento para localizar el área.