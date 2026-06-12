Presentaron los nuevos teleféricos que conectarán a toda la Capital: incorporarán inteligencia artificial para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), avanza en la renovación integral del icónico Teleférico de Madrid. Durante el Global Mobility Call, celebrado en IFEMA Madrid entre el 9 y el 11 de junio de 2026, se presentó la cabina del futuro de este emblemático transporte que une Pintor Rosales con la Casa de Campo.

Esta profunda transformación tecnológica y arquitectónica convertirá al teleférico en un sistema moderno, innovador, sostenible e inclusivo. El proyecto refuerza la imagen de Madrid como destino turístico de referencia y como ciudad pionera en movilidad urbana del futuro.

Presentaron los nuevos teleféricos que conectarán a toda la Capital: incorporará inteligencia artificial para mejorar la seguridad Ayuntamiento de Madrid

Así serán las nuevas cabinas y el sistema del teleférico de Madrid

La renovación incluye 47 cabinas panorámicas totalmente acristaladas, con capacidad para 10 personas cada una. Estas cabinas ofrecen una experiencia de viaje única a aproximadamente 40 metros de altura, con vistas impresionantes sobre el Parque de la Casa de Campo y el río Manzanares.

Las cabinas destacan por su diseño accesible, pensadas para personas con movilidad reducida, y por incorporar las últimas tecnologías. En el stand de EMT Madrid en el Global Mobility Call, los visitantes pudieron probar mediante realidad virtual el trayecto y disfrutar de las vistas simuladas del nuevo sistema.

Implementan inteligencia artificial para mejorar la seguridad

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la seguridad y la operación. El sistema contará con sensores inteligentes instalados en cabinas y pilonas que permitirán una seguridad activa en tiempo real.

Presentaron los nuevos teleféricos que conectarán a toda la Capital: incorporará inteligencia artificial para mejorar la seguridad Ayuntamiento de Madrid

La IA se utilizará principalmente para el análisis de flujos de pasajeros y la generación de alertas inmediatas. Además, se implementarán protocolos avanzados de ciberseguridad, garantizando la protección de todos los sistemas conectados.

Todos los beneficios de la renovación del teleférico

El nuevo teleférico pasará de un sistema bicable a un moderno sistema monocable de última generación. De esta manera, las mejoras brindarán estos beneficios:

Total conectividad : información en tiempo real a través de aplicaciones móviles, pantallas interactivas y plataformas digitales.

Eficiencia energética : optimización del consumo y reducción de emisiones, contribuyendo a la disminución de la huella de carbono.

Accesibilidad integral: estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo completamente adaptadas, con diseño arquitectónico que se integra en el entorno y mejoras en pavimentos y señalética.

Estas actuaciones se enmarcan en una inversión de 26,26 millones de euros (sin IVA). Las obras ya están en marcha, con el desmontaje del cableado original iniciado en enero de 2026. Se espera que el nuevo teleférico esté operativo en la primavera de 2027.