Confirmado | El aeropuerto de Barcelona bloqueara la salida del país a quienes posterguen la renovación del pasaporte

Viajar desde España hacia un país fuera del Espacio Schengen o ingresar al territorio europeo exige cumplir con un requisito imprescindible: contar con un pasaporte válido y en vigor. En aeropuertos como Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas y el resto de las terminales internacionales, las aerolíneas y las autoridades fronterizas pueden impedir el embarque o denegar la entrada a quienes presenten un documento vencido, deteriorado o que no cumpla con la vigencia mínima exigida por la normativa europea.

Retrasar la renovación del pasaporte puede generar inconvenientes incluso antes de subir al avión. Además de verificar la documentación migratoria correspondiente, las compañías aéreas revisan de forma obligatoria el estado y la validez del documento de viaje, ya que son responsables de transportar únicamente a pasajeros que cumplan con los requisitos de ingreso del país de destino.

¿Por qué pueden impedir el embarque en el aeropuerto de Barcelona?

En la mayoría de los casos, el primer control se realiza durante el proceso de facturación o check-in. Las aerolíneas tienen la obligación de comprobar que cada pasajero dispone de la documentación necesaria para viajar y utilizan para ello las bases de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), donde figuran las exigencias migratorias actualizadas de cada país.

Los países del espacio Schengen solicitarán este permiso.

Si el personal detecta que el pasaporte está caducado, presenta daños que dificultan su lectura —como páginas desprendidas, datos ilegibles o una cubierta deteriorada— o no cumple con el período mínimo de vigencia exigido por el país de destino, la compañía puede denegar el embarque.

Las aerolíneas realizan este control porque pueden enfrentarse a sanciones económicas y asumir el coste del retorno del pasajero si transportan a una persona que no reúne los requisitos de entrada establecidos por las autoridades migratorias.

¿Qué exige el Espacio Schengen para ingresar o salir?

El control definitivo corresponde a las autoridades fronterizas de cada Estado miembro. España aplica el Código de Fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399), que fija las condiciones de entrada para los ciudadanos de terceros países.

Sistema de Entradas y Salidas en los países del Espacio Schengen. Fuente: Shutterstock

Para quienes no pertenecen a la Unión Europea, el pasaporte debe cumplir dos requisitos fundamentales:

Tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen.

Haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores.

Además, los agentes fronterizos pueden solicitar documentación adicional, entre ella:

Reserva de alojamiento o carta de invitación.

Billete de regreso o de continuación del viaje.

Acreditación de medios económicos suficientes para cubrir la estancia.

Documentación que justifique el motivo del viaje, cuando corresponda.

Los ciudadanos españoles y del resto de la Unión Europea pueden desplazarse dentro del espacio comunitario utilizando un pasaporte en vigor o, en muchos casos, un documento nacional de identidad válido. Sin embargo, cuando el viaje implica entrar o salir de un país tercero, disponer de un pasaporte vigente y en buen estado continúa siendo un requisito indispensable.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan comprobar la fecha de caducidad con suficiente antelación y tramitar la renovación antes de organizar el viaje. De esta forma se evitan problemas en aeropuertos como Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas o cualquier otra terminal internacional del Espacio Schengen.