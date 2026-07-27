El Gobierno podrá suspender a los conductores que presten su licencia de conducir a otras personas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) continuará durante agosto con la aplicación del sistema de permiso por puntos. Esto significa que los conductores que acumulen infracciones graves o muy graves y agoten el saldo disponible en su carnet perderán el derecho a conducir hasta cumplir el procedimiento establecido para recuperarlo.

La retirada del permiso no responde a una campaña específica de verano ni a una medida temporal. La pérdida de vigencia del carnet se produce cuando un conductor se queda sin puntos tras cometer infracciones sancionadas con la detracción correspondiente, según establece la normativa de tráfico en España.

¿Qué multas pueden hacer que te retiren el carnet de conducir?

La DGT contempla distintas infracciones que, además de la sanción económica, implican la pérdida de puntos del permiso de conducir. Algunas de las más graves restan seis puntos de una sola vez, por lo que reincidir en este tipo de conductas puede llevar al agotamiento total del saldo.

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Entre las infracciones que conllevan una mayor pérdida de puntos se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, utilizar el teléfono móvil sujetándolo con la mano mientras se conduce, negarse a realizar las pruebas de alcoholemia o detección de drogas, conducir de forma temeraria y cometer determinados excesos de velocidad considerados muy graves.

Infracciones que más pueden acercar a un conductor a perder el permiso destacan las siguientes:

Conducir sujetando el teléfono móvil con la mano: 200 euros y 6 puntos .

Conducir con presencia de drogas en el organismo: 1.000 euros y 6 puntos .

Conducir con una tasa de alcohol superior a 0,50 mg/l en aire espirado: 1.000 euros y 6 puntos .

Conducir con una tasa de alcohol entre 0,25 y 0,50 mg/l: 500 euros y 4 puntos .

Negarse a realizar las pruebas de alcohol o drogas: 1.000 euros y 6 puntos .

Conducción temeraria , circular en sentido contrario o participar en carreras ilegales: 500 euros y 6 puntos .

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco cuando es obligatorio: 200 euros y 4 puntos .

Excesos de velocidad: las multas oscilan entre 100 y 600 euros, con una pérdida de 2 a 6 puntos, según la gravedad de la infracción.

¿Qué ocurre cuando un conductor se queda sin puntos?

Cuando el saldo del permiso llega a cero, la DGT inicia el procedimiento para declarar la pérdida de vigencia del carnet de conducir. Una vez finalizado ese trámite, el conductor ya no puede seguir conduciendo legalmente.

Imagen ilustrativa realizada con inteligencia artificial que representa un control de tránsito en España y las restricciones para renovar el carnet de conducir tras los nuevos requisitos impulsados por la DGT. ChatGPT

Para recuperar el permiso será necesario cumplir el período de inhabilitación previsto por la ley, realizar un curso de sensibilización y reeducación vial y superar una prueba teórica. Solo después de completar ese proceso la DGT devolverá el derecho a conducir con un nuevo saldo inicial de puntos.

Por este motivo, durante agosto seguirá plenamente vigente el sistema de permiso por puntos en toda España. Los conductores que acumulen infracciones hasta agotar su saldo podrán enfrentarse a la retirada del carnet, independientemente de la época del año.