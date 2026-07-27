Dormir fresco sin aire acondicionado: así es el Método Egipcio, el truco para refrescar las sábanas que recomiendan los médicos

España atraviesa una ola de calor extrema este verano, con temperaturas que superan los 40 grados dormir se ha convertido en una tarea difícil . Las altas temperaturas acumuladas durante el día hacen que muchas viviendas mantengan el ambiente cálido incluso con ventiladores o aire acondicionado funcionando.

En ese contexto, el médico conocido en redes sociales como Doctor Felices, que cuenta con más de 85.000 seguidores en TikTok, compartió una rutina con tres técnicas para intentar dormir más fresco. Según explica, se trata de consejos basados en la fisiología y en una práctica con siglos de historia conocida como método egipcio.

Los tres procedimientos requieren elementos cotidianos y pueden combinarse entre sí para intentar reducir la sensación de calor al acostarse.

Dormir fresco sin aire acondicionado: así es el Método Egipcio, el truco para refrescar las sábanas que recomiendan los médicos. Foto: Magnific.

El primer truco para dormir fresco: enfriar las muñecas antes de acostarse

El primero de los consejos consiste en colocar las muñecas bajo agua fría durante unos treinta segundos antes de entrar en la cama.

Según explica el Doctor Felices, en esa zona pasan arterias superficiales que transportan sangre hacia el resto del organismo. En el vídeo afirma: “Así enfrías la sangre que va directa a todo tu cuerpo y bajarás medio grado la temperatura en los primeros minutos que te metes en la cama”.

La propuesta busca reducir la sensación de calor justo al comenzar el descanso, cuando muchas personas tienen más dificultades para conciliar el sueño durante una noche de calor.

Calcetines fríos y el método egipcio: los otros dos consejos del médico

El segundo truco está pensado para quienes suelen despertarse durante la madrugada debido al calor.

La recomendación consiste en humedecer unos calcetines, introducirlos en el congelador y colocarlos únicamente alrededor de los tobillos al acostarse. El médico advierte que no deben cubrir completamente los pies porque podrían producir el efecto contrario y favorecer la acumulación de calor.

El tercer consejo es el llamado método egipcio. La técnica consiste en pulverizar agua fresca sobre la sábana hasta dejarla húmeda. Durante la noche, el agua se evapora de forma progresiva y genera un efecto refrescante. En palabras del Doctor Felices: “Será como dormir sobre un aire acondicionado”.

Qué es el método egipcio y por qué sigue utilizándose para combatir el calor

El método egipcio recibe su nombre por una práctica atribuida al antiguo Egipto para aliviar las altas temperaturas nocturnas.

Según se explica, los habitantes utilizaban telas o sábanas humedecidas para aprovechar el proceso natural de evaporación del agua. Ese fenómeno físico absorbe calor del entorno y de la superficie sobre la que se encuentra el cuerpo, generando una sensación de frescor.

El propio artículo señala que este efecto puede resultar más eficaz en ambientes secos, donde la evaporación se produce con mayor rapidez, mientras que en zonas con elevada humedad ambiental el resultado puede ser más limitado.

El Doctor Felices también indica que las tres técnicas pueden combinarse en una misma rutina: enfriar las muñecas antes de acostarse, utilizar los calcetines fríos alrededor de los tobillos y humedecer ligeramente la sábana para favorecer el efecto refrescante durante las primeras horas de descanso.

Según explica, se trata de alternativas que no requieren aparatos eléctricos ni una inversión económica importante, ya que únicamente necesitan agua, unos calcetines y un pulverizador.