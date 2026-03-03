El Teleférico de Madrid se transforma por completo en una de las renovaciones más ambiciosas de su historia. Inaugurado en 1969, este icónico medio de transporte aéreo que conecta el Paseo del Pintor Rosales con la Casa de Campo lleva cerrado desde 2022 por motivos de seguridad y obsolescencia. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), impulsa una renovación integral que incorpora inteligencia artificial y tecnología de vanguardia para mejorar los traslados de forma definitiva. El proyecto, con una inversión de 26,26 millones de euros (sin IVA), pasa de un sistema bicable antiguo de hace casi 60 décadas a un moderno sistema monocable de última generación. Se reduce el número de cabinas de 80 a 47 cabinas panorámicas, pero cada una tendrá capacidad para 10 personas (frente a las 6 anteriores), ofreciendo mayor visibilidad y comodidad. La velocidad aumentará de 3,5 a 6 metros por segundo, optimizando los tiempos de recorrido en los aproximadamente 2,5 kilómetros que separan el centro urbano de la naturaleza de la Casa de Campo. La gran novedad es la integración de inteligencia artificial para el análisis de flujos de pasajeros y la generación de alertas en tiempo real. Esto se combina con sensores inteligentes instalados en cabinas y pilonas, que garantizan una seguridad activa permanente. Además, se incorporan protocolos avanzados de ciberseguridad, pantallas interactivas en las estaciones, integración con aplicaciones móviles y conectividad total que permite a los usuarios recibir información actualizada del servicio al instante. La renovación también prioriza la sostenibilidad: reducción de emisiones, menor huella de carbono y optimización del consumo energético, alineándose con los objetivos de movilidad urbana y turismo responsable del Ayuntamiento. Las estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo se rediseñan para ofrecer mejores condiciones de accesibilidad, con pavimentos podotáctiles, señalización por colores y diseño inclusivo que integra los edificios en el entorno natural. Las obras comenzaron con la fase de desmontaje del cableado original el 20 de enero de 2026, un paso clave para separar la infraestructura aérea y avanzar hacia la instalación de nuevos motores eléctricos, cables tractor-portadores y poleas. Las cabinas se fabrican en la factoría de Doppelmayr en Suiza, manteniendo el estándar de calidad europea. Con esta modernización, el Teleférico no solo recupera su función como atractivo turístico único —ofreciendo vistas panorámicas espectaculares de Madrid—, sino que se convierte en un referente de transporte inteligente y sostenible en Europa. Los traslados serán más rápidos, seguros, accesibles y ecológicos, mejorando la experiencia para residentes y visitantes por generaciones. Así, Madrid apuesta por fusionar tradición e innovación, asegurando que este símbolo aéreo siga cruzando el cielo de la capital con tecnología puntera.