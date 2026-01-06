Pere Navarro, director de la DGT: "El futuro de los coches será compartido o no será"

El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen el objetivo de optimizar el tráfico en los centros de las ciudades a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país. Estas áreas especiales tienen el propósito principal de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire.

Sumado a esa problemática, la congestión circulatoria se ha convertido en uno de los problemas más graves para la movilidad en grandes ciudades y zonas turísticas. En este marco la DGT se encuentra en el proceso de implementación de nuevas medidas, como la restricción para circular de a una sola persona por coche.

En este marco es que las declaraciones de Pere Navarro en el Global Mobility Call de Madrid han remarcado el rumbo de los organismos gubernamentales con respecto a la circulación de a una persona por coche. “Usar el coche cada día para desplazar a una persona es un lujo”, afirmó.

Las restricciones en la movilidad que afectarán a miles de pilotos. (Fuente: archivo)

Las restricciones a la movilidad que planea implementar el Gobierno

La cantidad de personas por coche en circulación ya es un criterio de restricción en las ZBE para intentar reducir la cantidad de tráfico automovilístico. Sin embargo, una comunidad autónoma de manera individual ha decidido tomar medidas en contra de los vehículos privados para proteger sus carreteras.

Así, según datos de Tráfico el 85% de los vehículos que circulan a diario en España llevando a gente al trabajo llevan solo a un único ocupante. Por ese motivo, Navarro defiende que “no podemos permitirnos mover cada día 1.500 kilos de coche para transportar a una sola persona”.

“Los coches en un futuro serán compartidos o no serán”, remarcó el director, que puso sobre la mesa el crecimiento necesario de alternativas como los vehículos compartidos o políticas públicas para reducir la movilidad.

Una de las adiciones fundamentales de la DGT para cumplir este objetivo son los carriles VAO, que sirven para descongestionar algunas de las carreteras más transitadas al regular que se circule por ellos con un mínimo de dos personas. Sin embargo, estos carriles tienen una extensión pequeña en comparación con las ZBE que, según los datos de un estudio de Bipi, ya superan el área de más de 100.000 campos de fútbol.

Las nuevas restricciones a la movilidad que implementará la DGT. (Fuente: archivo)

¿A partir de cuándo se prohibirá circular de a una persona por coche?

“Debemos hacer un cambio colectivo de mentalidad que nos permita incentivar la alta ocupación de los vehículos”, insistió el portavoz de la DGT. Allí, aprovechó la ocasión para resaltar el peso que deben tener los ayuntamientos en esta nueva implementación.

Según el medio Hoop Carpool, el borrador del Real Decreto que implementará la restricción para circular de a una sola persona ya ha terminado la consulta pública. A partir de ahí, el próximo paso será la fase de informes y la revisión jurídica del armado.

Al tratarse de un proceso complejo, el medio Autopista afirmó que lo más seguro es que el fin de este paso se demore como mínimo hasta terminar la época otoñal. Una vez completado se debería aprobar en un Consejo de Ministros y posteriormente ser publicado en el BOE para obtener la oficialidad definitiva.