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La demanda de energía en España del martes marcó hasta los 11.854.624 MWh con respecto a los 12.068.175 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 98.02 euros a 123.93 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 28 de julio?
En el martes, 28 de julio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la energía se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 219,99 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|219.99 euros
|De 22:00 a 23:00
|210.79 euros
|De 7:00 a 8:00
|183.85 euros
|De 23:00 a 24:00
|183.35 euros
|De 20:00 a 21:00
|181.35 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 28 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 1,15 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|1.15 euros
|De 13:00 a 14:00
|1.15 euros
|De 15:00 a 16:00
|1.15 euros
|De 14:00 a 15:00
|1.75 euros
|De 16:00 a 17:00
|1.82 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|180.35
|De 1:00 a 2:00
|175.35
|De 2:00 a 3:00
|171.9
|De 3:00 a 4:00
|169.3
|De 4:00 a 5:00
|164.06
|De 5:00 a 6:00
|163.82
|De 6:00 a 7:00
|178.35
|De 7:00 a 8:00
|183.85
|De 8:00 a 9:00
|180.35
|De 9:00 a 10:00
|162.06
|De 10:00 a 11:00
|95.0
|De 11:00 a 12:00
|30.12
|De 12:00 a 13:00
|1.15
|De 13:00 a 14:00
|1.15
|De 14:00 a 15:00
|1.75
|De 15:00 a 16:00
|1.15
|De 16:00 a 17:00
|1.82
|De 17:00 a 18:00
|59.25
|De 18:00 a 19:00
|113.72
|De 19:00 a 20:00
|144.39
|De 20:00 a 21:00
|181.35
|De 21:00 a 22:00
|219.99
|De 22:00 a 23:00
|210.79
|De 23:00 a 24:00
|183.35
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y mermar la necesidad de encender las lámparas.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.