La demanda de energía en España del martes marcó hasta los 11.854.624 MWh con respecto a los 12.068.175 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 98.02 euros a 123.93 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 28 de julio?

En el martes, 28 de julio de 2026, las horas más elevadas para el uso de la energía se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 219,99 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 219.99 euros De 22:00 a 23:00 210.79 euros De 7:00 a 8:00 183.85 euros De 23:00 a 24:00 183.35 euros De 20:00 a 21:00 181.35 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 28 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 1,15 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 1.15 euros De 13:00 a 14:00 1.15 euros De 15:00 a 16:00 1.15 euros De 14:00 a 15:00 1.75 euros De 16:00 a 17:00 1.82 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 180.35 De 1:00 a 2:00 175.35 De 2:00 a 3:00 171.9 De 3:00 a 4:00 169.3 De 4:00 a 5:00 164.06 De 5:00 a 6:00 163.82 De 6:00 a 7:00 178.35 De 7:00 a 8:00 183.85 De 8:00 a 9:00 180.35 De 9:00 a 10:00 162.06 De 10:00 a 11:00 95.0 De 11:00 a 12:00 30.12 De 12:00 a 13:00 1.15 De 13:00 a 14:00 1.15 De 14:00 a 15:00 1.75 De 15:00 a 16:00 1.15 De 16:00 a 17:00 1.82 De 17:00 a 18:00 59.25 De 18:00 a 19:00 113.72 De 19:00 a 20:00 144.39 De 20:00 a 21:00 181.35 De 21:00 a 22:00 219.99 De 22:00 a 23:00 210.79 De 23:00 a 24:00 183.35

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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