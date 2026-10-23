Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un nuevo enfrentamiento político por las propuestas del PP sobre igualdad y aborto.

La precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre sumó este viernes un nuevo enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, esta vez a raíz de las propuestas del Partido Popular en materia de igualdad y aborto.

El presidente del Gobierno cuestionó las declaraciones del líder de la oposición, quien anunció que, si llega a la Moncloa, suprimirá el Ministerio de Igualdad como departamento independiente y trasladará sus competencias a otra cartera.

La respuesta de Feijóo no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, el candidato popular acusó a Sánchez de haber financiado su trayectoria política con dinero vinculado a la prostitución y le pidió que dejara de darle lecciones de feminismo. Se trata de una acusación política del dirigente popular, no de un hecho demostrado.

El cruce de declaraciones provocó una reacción de distintos ministros del Ejecutivo y abrió un nuevo frente electoral sobre los derechos de las mujeres, la interrupción voluntaria del embarazo y el futuro de las políticas de igualdad.

El presidente del Gobierno acusó a Feijóo de querer recortar derechos de las mujeres tras anunciar cambios en el Ministerio de Igualdad. EFE

Sánchez cuestiona el feminismo de Feijóo y advierte sobre los cambios en el aborto

La controversia comenzó después de que Feijóo participara en una entrevista en la Cadena SER, donde explicó algunas de las medidas que impulsaría en caso de convertirse en presidente del Gobierno.

El líder del PP defendió su identificación con el feminismo y aseguró: “¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres?”.

También adelantó que eliminaría el Ministerio de Igualdad como departamento independiente, aunque precisó que sus competencias pasarían a otra cartera ministerial.

Ante estas declaraciones, Sánchez respondió en la red social X con un mensaje dirigido al candidato popular.

“Feijóo es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”, escribió el presidente del Gobierno y añadió: “Criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos sí”.

El mensaje también hacía referencia a la intención de Feijóo de reabrir el debate sobre la participación de los padres en las decisiones de aborto de las adolescentes de 16 y 17 años.

El dirigente popular sostuvo que una decisión de estas características debería compartirse con los progenitores, aunque no concretó una reforma legislativa definitiva.

Feijóo responde a Sánchez con acusaciones sobre prostitución y financiación política

La respuesta del presidente del PP elevó el tono del enfrentamiento político. En una publicación en X, Feijóo acusó a Sánchez de beneficiarse políticamente de dinero procedente de la prostitución y cuestionó su autoridad para defender los derechos de las mujeres.

“Prostitutas con dinero público. Pisos para amantes. Orgías en pandemia. Acosadores en Moncloa”, enumeró el líder popular. Y añadió: “Las lecciones de feminismo, Pedro Sánchez, te las puedes ahorrar”.

Las afirmaciones constituyen acusaciones del dirigente del PP contra Sánchez y su entorno político. No acreditan por sí mismas que la carrera del presidente del Gobierno fuera financiada mediante actividades relacionadas con la prostitución.

La portavoz de campaña del Partido Popular, Ester Muñoz, también intervino en la controversia y cuestionó las políticas de igualdad del Ejecutivo.

Entre sus críticas mencionó las consecuencias de la aplicación de la ley del solo sí es sí y los problemas registrados con los dispositivos telemáticos utilizados para controlar medidas de alejamiento en casos de violencia de género.

El intercambio de declaraciones trasladó así el debate desde las propuestas electorales sobre igualdad hacia las acusaciones entre los principales partidos.

El líder del PP respondió a Sánchez con acusaciones sobre prostitución y cuestionó su discurso en defensa del feminismo. Fuente: EFE EFE/ Sergio Pérez

El Gobierno critica las propuestas de Feijóo sobre igualdad y salario mínimo

Las declaraciones del líder del PP también provocaron respuestas de diferentes integrantes del Ejecutivo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuestionó que Feijóo se definiera como feminista mientras defendía la eliminación del ministerio que dirige.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sostuvo que el candidato popular había expuesto abiertamente las medidas que pretende impulsar en caso de gobernar.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también criticó el argumento utilizado por Feijóo para identificarse con el feminismo, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó la posibilidad de revisar la legislación sobre el aborto y la eutanasia.

Las críticas se extendieron al ámbito económico después de que el candidato del PP se refiriera al salario medio y a la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI).

Feijóo aclaró posteriormente que está a favor de aumentar tanto el salario mínimo como el salario medio y aseguró que garantizaría por ley la exención del IRPF sobre los incrementos del SMI.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuestionó las declaraciones del líder popular, mientras que el ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno.

Elecciones del 29N: qué cambios propone Feijóo si llega al Gobierno

El enfrentamiento se produce a poco más de un mes de las elecciones generales anticipadas, previstas para el 29 de noviembre.

Durante su entrevista, Feijóo presentó distintas posiciones sobre políticas sociales, económicas y la organización del futuro Ejecutivo.

Entre sus principales planteamientos destacan:

Ministerio de Igualdad: eliminarlo como departamento independiente e integrar sus competencias en otro ministerio.

Aborto: reabrir el debate sobre el consentimiento o la participación de los padres en las decisiones de las menores de 16 y 17 años.

Eutanasia : revisar algunos aspectos de la legislación vigente.

Salario mínimo : garantizar, según su propuesta, que sus incrementos queden exentos del IRPF.

Pactos electorales: mantener abierta la posibilidad de gobernar con Vox si necesita sus votos para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Desde el PSOE, estas propuestas fueron interpretadas como posibles retrocesos en materia de derechos sociales. El partido advirtió que las elecciones definirán la continuidad o modificación de diferentes políticas impulsadas por el actual Gobierno.

El PP, por su parte, defiende la reorganización de los ministerios como parte de su propuesta institucional y sostiene que sus planteamientos en materia social deben ser objeto de debate público.

Con el 29N cada vez más cerca, la igualdad, el aborto y las políticas económicas se consolidan como algunos de los principales puntos de confrontación entre Sánchez y Feijóo, en una campaña marcada por las diferencias entre los programas de ambos partidos.